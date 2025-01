Navala na registraciju apartmana u Splitu: Barbara Marković objasnila uzrok i što će biti s cijenama

Zakonske izmjene o najmu stanova u turističke svrhe mnoge su nagnale da do 1. siječnja požure s registracijom takvih kvadrata. Samo grad Split od rujna do prosinca prošle godine ima 300 posto više zahtjeva za registraciju apartmana.

"Kad gledamo u periodu od 1. rujna do 31. prosinca 2023. godine, imali smo nešto malo manje od 200 zahtjeva za nove objekte, dok smo prošle godine imali nešto malo manje od 800 zahtjeva. Znači razlika je ogromna, negdje preko 300 posto", rekla je voditeljica Odsjeka za turizam Splitsko-dalmatinske županije Ana Glaurdić Meknić.

O uzrocima navale na registraciju apartmana, razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske udruge za obiteljski smještaj Barbarom Marković.

Marković je rekla da nisu iznenađeni s povećanim brojem registracije objekata. "Neke stvari su se od početka ove godine izmijenile što se tiče iznajmljivanja, tako da povećani zahtjevi su došli i od onih ljudi koji se nisu mislili kategorizirat, ali za svaki slučaj to su učinili ako se u nekom momentu žele početi baviti iznajmljivanjem. To nije u redu za sve. Ono što će nam se događati da ćemo imati ogroman broj smještajnih jedinica sljedeću sezonu i proći će još nekoliko godina da se to regulira", rekla je Marković.

Što će biti s cijenom smještaja?

Marković je dodala da se iz godine u godinu povećava broj ležaja za 30 tisuća na nivou Hrvatske, a samo povećanje znači i veću konkurentnost što se pak održava na cijene. "Kod obiteljskog smještaja cijene se moraju smanjivati. Ugrožava se kvaliteta. Nadamo se da će regulacija u narednim godinama biti nešto bolja", poručila je Marković te dodala kako kvaliteta u obiteljskom smještaju ne može se spustiti, ali ne može se konkurirati s cijenom.

"Cijelo tržište se mora regulirati. Mislim da se u tom smjeru i ide. Prave rezultate ćemo znati za koju godinu. Turizam funkcionira tako da sve što se napravi danas, reflektira se za tri do pet godina, pa tek tada ćemo vidjeti konkretne rezultate svega provedenog", rekla je Marković.

Za pet godina svi iznajmljivači će trebati imati 2/3 većinu suvlasnika ako apartmani ima u stambenim zgradama. Iz Udruge za obiteljski smještaj vjeruju da će se neke stambene jedinice ugasiti prirodnom selekcijom.

"Dosta nas iznajmljivača zove i kažu nam da su se uspjeli organizirati i dogovarati. Ako netko dobro i kvalitetno radi, ja ne vidim razloga zašto mu sustanari ne bi dali potpise", rekla je Marković.

