Lubenice su na tržnice i u trgovine stigle nikad ranije i nikad slađe, a mnogima se čini i nikad skuplje. U centrima se lubenica može naći već od 50 centi. Na štandovima u Zagrebu je cijena euro i pol po kilogramu, isto kao na zagrebačkim tržnicama. Ali na onoj u Osijeku cijena je gotovo upola manja - 80 centi po kilogramu.

Odlične lubenice ne rastu samo uz Neretvu, već i uz Dravu i Dunav. Kako je moguće da su tolike razlike u cijenama? Iz Baranje se javio RTL-ov reporter Bojan Uranjek koji je razgovarao s proizvođačem Mladenom Tufekovićem.

Koja je realna cijena proizvodnje lubenice?

Realna cijena je 80 centi, zato što mi sami radimo. Ako plaćamo sve, onda bi realna cijena bila oko eura. Ali 90 posto poslova mi sami radimo pa je to realna cijena.

'Naše su lubenice sočnije i slađe od neretvanskih'

Kako tumačite da cijene variraju od 80 centi, što se može pronaći na osječkoj tržnici, do 2 eura čak u Zagrebu?

Prekupci su prije zarađivali po kunu, dvije po kili. Sada su to pretvorili u eure pa žele zaraditi euro do dva po kili robe što je previše.

Kakva je ova godina bila za lubenice? Hoće li biti dovoljno domaće lubenice?

Mi ćemo imati dovoljno jer smo sadili u četiri navrata da imamo tijekom cijele sezone svježu lubenicu. Svaki dan beremo ujutro ili navečer i vozimo na tržnicu.

Kako izabrati zrelu lubenicu?

Znamo za neretvanske lubenice. Kakva je ova baranjska zemlja za lubenicu i imate li dovoljno zemlje, možete li se ovim poslom i dalje baviti?

Naša zemlja je daleko bolja od neretvanske jer je tamo voda slana. Naše su lubenice dosta slađe, ukusnije i sočnije. Baranjska zemlja je ekstra. Imamo sedam parcela, radimo po dva hektara jer nemamo dovoljno zemlje. Prije tri-četiri godine kao dobili su neku općinsku zemlji i to još nije riješeno. Da imamo zemlju, radili bismo možda i više, na veliko. Nemamo radne snage, jedino obitelj bere.

Možete li nam pokazati koji su to znakovi da je lubenica zrela?

Prvi je znak zvuk, zatim razlivena šara. Šara se mora razlijevati, peteljka ne smije biti dlakava, a listić na vrhu mora biti suh. Najbolji pokazatelj je žuta fleka koja mora biti tamnožuta i hrapava na dodir.