Auto čist bez kapi vode? Na istoku Hrvatske poludjeli za novom praonicom

I u autopraonicama pokazujemo koliko nam znače - jer automobili često odaju i dio naše osobnosti.

"Kultura življenja se vidi i po automobilu, unutra kad uđeš, je li uredan, čist", kaže Duško iz Osijeka. "Jako mi je važno da je automobil čist, sve je prijatnije, ne volim kad pada kiša pa kada se sve zablati", kaže Snježana iz Osijeka.

"Lakše je ljudima koji imaju kuću, garažu, evo ja živim u stanu, auto je uvijek vani", kaže Vesna iz Osijeka.

Zato se često i pere, uobičajeno - vodom. "Voda je zakon, pazite, moramo te resurse i čuvati i naravno, ne pretjerano trošiti", kaže Duško.

Novi hit- suho pranje

Pa se pojavilo i suho pranje automobila. "Ne znam kako mi zvuči, zvuči, što ja znam, malo čudno", kaže Snježana.

"Svi se u biti čude, ne mogu vjerovati da se to može samo s krpom i s malo sredstva, radi se o nano tehnologiji, znači posebno sredstvo koje inkapsulira prljavštinu u česticama auta i onda nam je puno lakše to počistiti samo krpom", kaže Josip Tkalčević, operater u mobilnoj praonici sa sistemom suhog pranja.

S malo posebne tekućine peru se i ostatci insekata i čisti unutrašnjost vozila. Nova metoda izaziva znatiželju. "Pa u startu me najviše zanimalo kako je to bez vode, kako to funkcionira i na kraju nisam očekivao takve rezultate jer auto stvarno izgleda kao nov", kaže Stjepan iz Osijeka.

Uz novu tehnologiju, važni su znanje i vještina vrijednih ruku. "Posebna edukacija za pranje, moramo sve naučiti kako raditi sa sredstvima, kako najefikasnije očistiti", kaže Josip Tkalčević.

Sve preko aplikacije na mobitelu

Suho pranje traje oko sat vremena, a mobilna praonica dolazi do vas nakon što u aplikaciji na mobitelu naručite i izaberete termin pranja automobila.

"Kao recimo da naručujete taxi – tako naručite pranje automobila i mi dolazimo na vašu adresu, znači nema više čekanja u redovima, kruženja po gradu, traženja nekog slobodnog mjesta za autopraonicu, nego jednostavno bookirate svoj termin, mi dođemo do vas, odradimo posao i to je to", kaže Domagoj Stražanac, vlasnik mobilne praonice sa sistemom suhog pranja.

"Danas trebamo ići u svatove, možete naručiti pranje automobila, dok se vi spremite, auto bude gotov", kaže Stjepan.

Pa je ušteđeno vrijeme, ali i voda. "Recimo za pranje jednog automobila mi potrošimo ukupno oko pola litre vode, za razliku od neke standardne autopraone koja treba oko 150 litara za jedan auto", kaže Domagoj Stražanac.

Mobilna praonica sa suhim pranjem planira postati dostupna i u drugim slavonskim gradovima, a ovaj start up mobilnom aplikacijom ponudit će i druge usluge vezane uz automobile.