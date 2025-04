Astronom o poznatima u svemiru: 'Minorna stvar s tehničke strane, ali velik poticaj za žene'

U svemirsku avanturu prvi put u 60 godina uputila se u potpunosti ženska svemirska ekipa, javnosti mahom poznatih osoba. Bile su rubu svemira, 100 kilometara iznad Zemlje, u raketi multimilijardera Jeff-a Bezosa u kojoj je bila i njegova zaručnica, kao i poznata pjevačica Katty Perry.

Naša reporterka razgovarala je s astronomom Antom Radonićem.

Sto kilometara iznad zemlje službeno je put u svemir?

Da, kad si 100 kilometara ili više iznad Zemljine površine, smatra se da si astronaut. Dakle, inače je preko šest stotina ljudi letio u orbiti oko zemlje. Ovaj let je polu orbitalni let. On se ne može usporediti s pravim, orbitalnim letom koji može jako dugo trajati. Dakle, ovo je s tehničke strane jedna minorna stvar. Međutim, naravno, kad prvi put imate jednu kompletnu posadu gdje su same žene bez muškaraca, onda to izaziva jedano posebno zanimanje. I naravno, ovo je na neki način podstrek za žene da mogu ostvariti mnoge svoje ideje. Izbor žena za ovu misiju je jako bio dobar. Tu je inženjerka, znanstvenica, žene koja je borac za ljudska prava koja je čak bila nominirana za Nobelovu nagradu kao borac za ljudska prava, dakle autorica je bestselera itd. Vrlo dobra ekipa sposobnih žena. Najzanimljivije su mi zapravo njihove izjave i emocije nakon tog leta.

Ne znamo točan iznos koliko košta taj izlet u svemir. Hoće li se ovakvi letovi događati češće i biti namijenjeni onima koji si to mogu priuštiti?

Možda će svaki tjedan biti takvih letova u bližoj budućnosti. Naravno, ovakvi turistički letovi su, smatram, minorni. Ono što je bitno, to su pravi letovi u orbiti oko Zemlje. Svemirskim tvrtkama je u interesu da razvijaju tehnologiju i da budu podstrek, da se cijela industrija razvija u nekom boljem smislu. Svi očekuju za pet godina nastavak letova na Mjesec. Svaka nova tvrtka na neki način računa da će joj razvoj tehnologije pomoći da nađe svoje mjesto.

A turistički izlet na Mjesec, je li to neka bliska budućnost?

Za Mjesec takvi turistički letovi nisu baš blizu. To je još daleka budućnost, ali tehnologija napreduje i mnoge će tvrtke raditi na slanju bilo instrumenata, bilo ljudi na Mjesec. Tu je svaki dan sve više toga.

Ovo je privatna tvrtka Jeffa Bezosa. Znamo, i Elon Musk se time bavi. Opaka konkurencija, svatko si želi ugrabiti taj dio tog kolača.

Da, konkurencija je velika jer danas privatne tvrtke ostvaruju nešto što će omogućiti jeftiniji put u svemir. Ovo danas je minorna stvar jer Blue Origin radi veliku raketu koja je već imala pokusni let. To je raketa koja zove New Glenn umjesto New Shepard. Ona će omogućiti lansiranje vrlo teških satelita upravo za potrebe američke vlade i za sve druge korisnike širom svijeta, tako da Blue Origin nalazi svoje mjesto i on će biti glavna konkurencija tvrtki SpaceX u lansiranju velikih teret. Također Blue Origin razvija letjelicu s kojom će se ljude spuštati na Mjesec krajem ovog desetljeća.

