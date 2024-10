Studenti ostali bez novca, ali imamo dobre vijesti! Dobit će svoj novac natrag

Aplikaciju za plaćanje obroka u menzama, koristili su svakodnevno. Do novca u svojim digitalnim novčanicima studenti sada više ne mogu.

"Ostalo mi je nekakvih 10-ak eura, to možda ne zvuči puno, ali nama studentima to je puno. To je nekih 10 obroka u menzama", kaže studentica Eva Knežević.

"Nije mi ostala prevelika svota, ali volio bih da nam vrate to. Mi smo studenti nemamo previše novca, stanovi su skupi i malo je teža situacija", kaže student Fran Marijan.

Nakon dvije godine WePay aplikacija je propala, njezini vlasnici proglasili su stečaj. Studentima je život olakšavala, a sada zakomplicirala.

"Nisam trebao vaditi novčanik, samo mobitel i bilo mi je super i brže. Sada ne radi, ne mogu do novaca, nije to puno novca ali svejedno, 10 eura mi je ostalo", kaže student Fran Sardelić.

"Voljela bih da vrate aplikaciju, jer uveli su je, iznenadili nas pozitivno i onda cap cap i nema je više", kaže studentica Daria Delić.

Oštećeni su studenti, ali i Studentski centar u Zagrebu. Riječ je, kažu, o dugovanje od 63 tisuće eura koje je nastalo tijekom ljeta. Danas stižu dobre vijesti.

"Pronašli smo strateškog partnera. Voljan je isplatiti sredstva studentima ili nastaviti poslovanje. Studentskom centru će kroz određeno razdoblje također isplatiti sredstva. Hoće li nastaviti koristiti WeaPay aplikaciju to u ovom trenutku ne znamo. Mogu reći da će strateški partner biti jedna od banaka", kaže zamjenik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu, Mario Župan.

Aplikacija je bila veliki projekt Studentskog zbora. Kažu, osjećaju se prevareno kao i svi studenti.

"Smatram da je zbilja odlično ako će se pronaći način da se preko strateškog partnera studentima refundira njihov novac. Hoće li taj partner koristiti WeaPay aplikaciju ne znamo kao ni to i hoće li je studenti nastaviti koristiti i uplaćivati novac jer povjerenje je narušeno“, kaže Katja Popović iz Studentskog zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Vlasnici aplikacije na upite ne odgovaraju. Bezuspješno su ih kontaktirali Studentski zbor i Studentski centar, nakon čega su zatražili ovrhu, a podići će i kaznenu prijavu.

"WeaPay je pokrenuo stečaj bez da su obavijestili nas i bez da su obavijestili studente da ne uplaćuju više sredstva. Ako su pokrenuli stečaj, a nisu o tome obavijestili javnost to je po nama kazneno djelo prevare", objašnjava zamjenik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu, Mario Župan.

Rješenje je, čini se, blizu, a do tada svoje obroke u menzama studenti potpuno sigurno mogu plaćati gotovinom ili karticom.