Od novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, do vojne obuke - sve su to teme o kojima je Dajana Šošić razgovarala s gostom RTL-a Danas potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane Ivanom Anušićem.

Novi udar stigao je poslijepodne od predsjednika - zašto vlada nije tražila novu sigurnosnu provjeru za svog kandidata?

"Nije pogriješila, nije imala zakonsku osnovu niti obavezu. Koliko ja znam da je upravo tu zakonsku obavezu uklonio kada je bio premijer Zoran Milanović"

S obzirom na sve što se saznalo o njemu - je li pogreška da se nije zatražila nova provjera?

"Mislim da ne, ništa novo se ne bi čulo ni znalo. U sigurnosnoj provjeri bi se trebalo naći nešto što sprječava glavnog državnog odvjetnika da svoju proceduru i kandidaturu prođe kako je prolazio. Ono što je bitno da u porukama koje se stavljaju kao sporne - nema ništa protuzakonito"

Je li po Vama sporno što Turudić nije govorio istinu o odnosu s Rimac?

"On je spomenuo poznanstva s Josipom Rimac, ali iz svih tih poruka koje su izašle. On je objašnjavao odnos. Ne može se reći da nije govorio istinu. Ali da su odnosi koji su bili prisni - prijateljski. Po meni nema potrebe javnosti govoriti o detaljima nekih odnosa koji nemaju veze s profesionalnim odnosom. U ovom trenutku mislim da to koliko su puta razgovarali potpuno nebitno jer se u tim porukama ne nalazi ništa što bi moglo biti problematično za obavljanje dužnosti glavnog državnog odvjetnika. Ista stvar je s vožnjom automobilom s Mamićem"

Biste li vi sjeli u auto s čovjekom koji je izašao iz istražnog zatvora?

"Ne bih jer ne bih imao razloga sjedati s Mamićem. Bio bih oprezniji ili pametniji, ali u takvoj situaciji nisam bio mada poznajem puno ljudi koji su ne samo izašli iz istražnog zatvora nego i odslužili zatvorske kazne ali to ne mora značiti da sam u bilo kakvoj podjeli odgovornosti s tim ljudima za ono što su učinili"

Mobitel Josipe Rimac očito krije brojne tajne. Jeste li i vi s njom razmjenjivali kakve poruke?

"Ja se s Josipom Rimac nisam dopisivao, čuli smo se par puta telefonom kada je bila državna tajnica. Teme su bile spajanje ureda državne uprave sa županijama i to je to. Poznajem je, naravno, sa stranačkih događanja. Nema straha da bi neke naše poruke mogle izaći u javnosti"

Vidjeli smo žestoke reakcije predsjednika na imenovanje. Nazvao je premijera diktatorom i teroristom, a Turudića kriminalnom vucibatinom. Što vi kažete na te njegove reakcije?

"Mislim da su riječi koje su izgovorene preteške i da nisu dobre. Mislim da predsjednik nije u pravu kad na takav način naziva premijera i glavnog državnog odvjetnika. Mislim da moramo u javnom prostoru komunicirati na drugačiji način jer nas gleda 3 milijuna i 800 tisuća Hrvata i koji takvu komunikaciju doživljavaju kao nešto normalno i što bi tako trebalo biti"

Ivan Turudić kaže da nije siguran da trebamo imati ured europskog tužitelja Kakva je to poruka?

"Ne bih ulazio u razloge zbog kojih je to rekao, ali moramo biti svjesni da je Hrvatska među 18 prvih zemalja koja je potpisala sporazum s Europskim istražiteljskim uredom i jedna od 22 zemlje EU koja taj ured ima ovdje. Oni rade svoj posao i brinu o novcima koji su europski i troše se u Hrvatskom. Ne brine me njegova poruka, on je pravnik i čovjek s profesionalne distance i pozicije govori o tom uredu. Ne bih ulazio u to što je time htio reći, ali u svakom slučaju Hrvatska je potpisala - politika odlučuje da se to potpiše. to je svjesno i namjerno napravljeno"

Zbog slučaja Turudić oporba najavljuje veliki prosvjed na Markovu Trgu. Može li to naštetiti HDZ-u?

"Oporba u svakoj zemlji pa tako i kod nas ima zadaću biti oporba i ja to potpuno razumijem. Njihove teme koje su 8 godina stavljane u eter su potpuno promašene. Prvo i osnovno oporba nikad slabija i nikad neorganiziranija. Oporba me stvarno ne brine, ne nude ništa novoga niti nude išta boljega. kroz sve ankete koje vidite i aktivnosti koje se događaju jasno je definirano da je HDZ i dalje na poziciji pobjedničke stranke"

Kada ćemo na izbore?

"Ove godine svakako, ili proljeće ili do rujna. Ja nekako mislim da bi to mogao biti svibanj ali nisam ja taj koji odlučuje o datumu. Mislim da će biti izbori u svibnju, barem na neki način bi bilo logički s obzirom na sve što se događa"

Što je s vojnim rokom imate li već neki plan?

"Što se tiče vojnog roka, pripremamo ga. Idemo u par prijedloga, tri prijedloga će biti. Već idući tjedan ćemo imati gotove prijedloge koje Oružane snage pripremaju već 15-ak dana, izložit ćemo ih premijeru. Zbog mog iskustva mislim da je tri mjeseca sasvim dovoljno i vojne i druge vještine zbog kojih dolazi na odsluženje vojnog roka. Bit će tri modela, ali u svakom slučaju nije vojni rok što ćete reći da bude 6 mjeseci, 3 godine… Stvar je u tome imate li operativno, infrastrukturno mogućnosti provesti 3 mjeseca obuke, 6 mjeseci ili mjesec dana. To je vrlo bitno jer kad govorimo o tri mjeseca govorimo o 17 tisuća mladih ljudi koji trebaju po generaciji ući u proces vojne obuke"

Kada će biti dovršeni ostali ophodni brodovi koje radi Brodosplit?

"Brodovi su 2014. godine potpisani prvi ugovori. Samo jedan brod je isporučen, to je protip naziva Omiš. Ova ostala četiri smo u pregovorima. Prvi projekt koji sam otišao pregovarati nakon preuzimanja dužnosti je bilo upravo obalni ophodni brodovi. Do sredine ili kraja ožujka ćemo imati usuglašen aneks ugovora i potpisan ugovor između MORH-a i Brodosplita i nadam se 9 mjeseci će trajati isporuka prvog od četvorice. Ići će jedan po jedan zbog kompleksnosti ugovora, financijskih obaveza i iskustava koje smo imali pri realizaciji ovog projekta"

16.)Je li sve spremno za dolazak Rafala? Travanj svibanj…hoće li biti odmah spremni na korištenje?

"Jest, dolaze u travnju i preletom će šest komada doći iz Francuske. Vrlo brzo ćemo imati prvih šest u rukama hrvatskih pilota. Moguće da ćemo na izbore nakon njih, ali ostaje mogućnost da to može biti i lipanj, srpanj, rujan…"