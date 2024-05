AJME, MAJKO MOJA... / Oduzeli mu vozačku, nazvao ga sudac videolinkom - on provalio: 'Samo sekundu, baš parkiram'

Bizaran slučaj s američkog suda i to s poukom. Ako se trebate uključiti na saslušanju o oduzetoj vozačkoj dozvoli, nemojte to učiniti vozeći automobil. Upravo je to videopozivom učinio Corey Harris. Na saslušanje na kojem se odlučuje o oduzetoj mu vozačkoj dozvoli, javio se putem Zooma, dok je vozio auto. U potpunoj nevjerici, sudac je neopreznom vozaču iz Michigana naredio da se preda u obližnji zatvor. Ondje su ga ipak pustili, uz jamčevinu, a novu priliku za obranu imat će početkom lipnja. U prilogu pogledajte kako je to izgledalo