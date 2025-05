Analitičar otkrio gdje bi još mogle pasti ostavke: 'Tamo je kritična utrka'

Završili su lokalni izbori na kojima su građani odlučivali o lokalnoj vlasti za iduće četiri godine. RTL-ovi analitičari Dragan Bagić i Krešimir Macan analizirali su izborne rezultate.

Krenimo s ponovno niskom izlaznošću - koji su razlozi, kako protumačiti takvu apatiju?

"Krivi su kandidati i političke stranke. Njihova ponuda. Mislim da je glavni čimbenik mobilizacije građana za izbore zapravo politička ponuda; koliko je ona relevantna, koliko ona pogađa ono što građane zanima, što ih motivira, što je njima važno. To je ono što pokreće ljude. Vi možete vidjeti da iako je u prosjeku izlaznost takva kakva je, imate i veliku razliku između 30-ak i 50-ak posto. Dakle, to je ipak veliki raspon razlike i ja mislim da se takva razlika ne može objasniti nekakvim mentalitetom, nego se može objasniti atraktivnošću kandidata i atraktivnošću njihove ponude te važnošću poruka koje su oni poslali za građane", rekao je Bagić.

"Ali imali smo na veliku izlaznost promjenu u Sisku i na malu izlaznost promjenu u Rijeci. Tako da nema pravila. Ali i negativna kampanja ubija izlaznost. Kad se tuku, a ništa ne nude, onda ljudi ostanu doma i ne žele to slušati", dodao je Macan.

Na lokalnim izborima uglavnom svi pronađu razlog za proglasiti pobjedu, ali kad se podvuče crta - tko je najveći pobjednik, a tko gubitnik?

"Ja bih rekao da su jučer bila dva čista pobjednika, to su HDZ i Možemo!. HDZ je osvojio sve bitke koje su mu bile važne, odnosno one koje još nije dovršio i to u uvjerljivom vodstvu. One bitke koje su u drugom krugu, vjerojatno neće izgubiti. Možemo je ostvario odličan rezultat u Zagrebu, usprkos tome što su se svi mogući akteri, i politički i nepolitički, urotili protiv njih. Ali uspjeli su ostvariti odličan rezultat. To su po mom sudu dva pobjednika. Dva gubitnika, najčišća u ovom trenutku, su SDP i IDS. SDP, dakle u ovom prvom krugu jer je izgubio neke ključne utrke, nije osvojio niti jednu bitku, ali ima priliku za popravni za dva tjedna s obzirom na to da dobro stoji u 4/5 županija. Ako bi im se posložile karte i ako odrade posao koji se može odraditi u naredna dva tjedna, imaju veliku šansu popraviti dojam. S druge strane IDS nema tu drugu priliku", rekao je Bagić.

Tek slijede analize po strankama, ali SDP ima razloga za brigu, prije svega zbog gubitka Rijeke i Siska? Gospodine Macan, vi ste radili kampanju Sandre Krpan, gdje ste pogriješili?

"Pa pogriješili smo u tome što se, u principu, četiri godine zapostavio taj stranački rad. To je najveći izazov SDP-u. Pokazuje se da SDP nema organizacije na terenu, što se već pije pokazalo. Pokazalo se da im nedostaje Milanovićev pogon. Hrvatska se zacrvenila za vrijeme predsjedničkih izbora, a sad se zaplavila. Mi smo odmah rekli na onoj inicijalnoj noći da neće biti preslikavanja. Jedno vrijeme se vidio taj efekt Milanovića koji se sada ispuhao jer nema sukoba na razini premijer-predsjednik. Očito Milanović može toliko utjecati na jednu stranku. To nam govori da imaju problem jer on ih je jako pogurao na parlamentarnim izborima. U ovoj istoj Rijeci je SDP razvalio, u 8. izbornoj jedinici je imao 6 mandata, a ankete su predviđale 4/5. Na kraju su imali šest. Zašto? Pa efekt Milanovića", rekao je Macan.

Paus je dao ostavku, hoće li ih biti još i gdje?

"Vidjet ćemo nakon drugog kruga. Ne očekujem neke značajne ostavke. Ja mislim da je kritična utrka i neizvjesna utrka DP-a, ovisi u velikoj mjeri o Vukovaru. Tako da ako bi kojim slučajem kandidat DP-a izgubio u Vukovaru, onda bi moglo doći do nekih propitkivanja odnosa i pozicije DP-a. Makar je taj Vukovar jako zanimljiv. I sinoć smo to komentirali da je zanimljivo da tu imamo dva kandidata s krajnje desnice koji su iscrpili taj bazen desnih birača. Sad se obojica moraju boriti za glasače srpske nacionalne manjine i lijeve birače u Vukovaru kako bi dobili pobjedu. Zapravo je pravo pitanje tko od njih dvojice ima veće šanse privući te birače. Moj je dojam da gospodin Bilić, kao neko novo lice, mlado lice, možda ima bolje šanse, jer je plastičniji, može se bolje prilagoditi", zaključio je Bagić.

