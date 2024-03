Na RTL Danas gostovali su izborni komentatori Krešimir Macan i Mate Mijić koji su komentirali neviđenu situaciju u kojoj se od danas Hrvatska nalazi.

Hrvatska u nikad viđenoj situaciji. Može li predsjednik na izbore?

MIJIĆ: "To će morati reći Ustavni sud, oni se moraju očitovati. Imamo dosta nesvakidašnju situaciju. Predsjednik je dugo prozivao premijera Andreja Plenkovića zbog slučaja Turudić gdje imamo grotesknu situaciju gdje je prisegnuti glavni državni odvjetnik još uvijek sudac Visokog kaznenog suda i može presuđivati u slučevima u kojima je DORH jedna od strana, a sada imamo slučaj da Milanović koji kritizira tu situaciju nas je doveo do toga da imamo predsjednika koji ne misli dati ostavku, koji će biti kandidat na parlamentarnim izborima pa će vidjeti kakva je situacija pa će se sukladno tome postaviti. Mislim da je to pokazatelj da ni jedan ni drugi ne vode naročitog računa o političkoj kulturi i ustavnoj arhitekturi Republike Hrvatske ni o institucijama. Hrvatska je Divlji Zapad, a tko preživi pričat će."

Milanović ne krije da želi na izborima srušiti HDZ. Može li uspjeti u tome?

MACAN: "Može ako da ostavku. On nije podnio ostavku. I ustavni stručnjaci, oni koji nisu na Ustavnom sudu, smatraju da on ne može bit kandidat. To znači da do Velikog petka ima onih 14 dana gdje će se eventualno pojaviti kao nositelj neke liste, u subotu ujutro će HDZ ili netko prigovorit Ustavnom sudu i tek će se onda Ustavni sud očitovati o istom. Dakle, 14 dana će biti bezvlađe, ustavna kriza. Uvijek ima netko da ga mijenja."

Pred nama je neviđena situacija. Najavljena Vlada nacionalnog spasa - može li Milanović ujediniti lijevu i desnu opoziciju?

MIJIĆ: "Nisam siguran da njihova računica ide u tom smjeru. Sandra Benčić je kazala da postoje dva bloka na ljevici, ne znam gdje ona sad vidi taj blok nakon Milanovićeve objave. Ali i desni akteri će se morati opredijeliti hoće li prići HDZ-u koji im je bliži ili će igrati utakmicu između dva bloka koja je, kod ove velike polarizacije, uvijek rizična. Jako se teško pozicionirati između dvije tako jake figure koje će, budimo vrlo otvoreni, svim oružjima tući jedna po drugoj. To je lov na fazane haubicama, letjet će na sve strane, nije lako ostati između dvije vatre.

Ulazak Milanovića na izbore malo će zasjeniti datum...

MACAN: "Milanović je ovo dobro promislio. Da ga netko u sljedećih 14 dana uvjeri da mora dati ostavku, on daje ostavku na Veliki petak i onda de facto kampanja traje 14 dana, a predsjednički izbori su za 60. A već tada imamo rezultat. Dakle, on je skratio sve opcije da se sve što prije događa, ako bude i moramo nešto raditi da ostaje dovoljno prostora za sva neka druga rješenja. Dobro je promislio, ali mislio je prvenstveno o sebi, nije mislio za druge. Nisam siguran da je opozicija spremna, njima i biračima bi odgovarala dulja kampanja.

Kakvu izlaznost očekujete?

MIJIĆ: "Milanović je ovo postavio kao blitz krieg protiv Plenkovića, nije bitno tko će se kako snaći, nije nitno kako je drugi politički akteri reagirati, važno je da se ovaj šok koji je on proizveo ne ispuše do izbora. Neradna srijeda će pozitivno utjecati jer će biti dan samo za izbore i mislim da će ljudi to honorirati većom izlaznošću, pogotovo zato jer će imati ovaj veliki sukob njih dvojice koji traje već jako dugo i sad imamo taj epilog na Veliki petak, dan Kristove muke postaje dan hrvatske muke."

MACAN: "Očekujem da će izlaznost u Hrvatskoj biti veća, ali s ovime je ubio izlaznost u Bosni i Hercegovini gdje se HDZ bori za tri mandata, jer tamo nije ne radni dan. Znamo i koliko na Pupovca reži, dovođenje građana Hrvatske iz Srbije također neće biti moguće tako da će biti zanimljivo.

Više s komentatorima o ovoj temi nastavljamo na Danas.hr portalu u 20.30 sati u podcastu uživo.