Vlada je i službeno drastično povećala plaće sebi i ostalim državnim dužnosnicima za više od 60 posto.

Državu, odnosno sve nas, to će na godinu stajati gotovo 10 milijuna eura više iz proračuna, no pogledajmo kako je to u usporedbi s ostatkom Europe.

Naša tri predsjednika tako više neće imati najniže plaće u Europi, a povišice od čak dvije i pol tisuće eura sjest će im već idući tjedan s plaćom za srpanj.

Predsjedniku Milanoviću nova je neto plaća nešto viša od 6 tisuća eura, premijeru Plenkoviću s 3300 skače na 5 i pol tisuća eura, a šefu Sabora Jandrokoviću s 3100 na 5300.

To jesu oko 4 do 5 puta veće plaće od prosječnih u Hrvatskoj, ali istodobno i 4 do 5 puta manje od, primjerice, njemačkog kancelara Scholza koji sa zastupničkim dodatkom od 5100 eura, na mjesec ima ukupno gotovo 25 tisuća eura. Mađarski premijer Orban pak ima gotovo 10 puta veću plaću nego što je prosječna u njegovoj zemlji – oko 16 i pol tisuća eura, dok će slovenski premijer Golob sada dobivati manje od hrvatskog kolege - oko 4 tisuće eura.

A koliko zarađuju čelnici država u našem okruženju? Najveću plaću u regiji ima predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović - preračunato iz konvertibilnih maraka gotovo 3300 eura. Najmanju plaću u regiji ima pak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oko 1900 eura, dok je u tom rangu i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, čija je plaća 1910 eura na mjesec.

