Još 20. svibnja održan je sastanak Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz mjesta Gora nadomak Petrinje, ali zapisnik sa sastanka je stavljen na dno školske web stranice i tek ovih dana se petrinjskim krajem prolomila vijest o nevjerojatnom skandalu koji se dogodio u toj školi.

Školski odbor je, naime, raspravio „Izvješće o nepravilnostima u upravljanju financijskom imovinom Škole“, koje je podnio predsjednik Odbora, Tihomir Pucović, inače školski nastavnik, ali je prisutna bila i računovotkinja škole, Štefica Ćorić i svim okupljenim članovima Školskog odbora prezentirane su šokantne informacije o tome kako je dugogodišnja ravnateljica škole, Valentina Vujnović, upravljala školskim novcem – ne samo redovnim iznosima za funkcioniranje škole, nego i brojnim donacijama koje je škola primila nakon potresa.

Naime, nakon petrinjskog potresa unutrašnjost škole koju pohađaju učenici iz brojnih okolnih sela bila je toliko razorena da je nastava prvo odgođena, a onda je i zbog obnove nastava organizirana na alternativnim lokacijama. Slijedile su vijesti o donacijama – zabilježeno je kako je ravnateljica primala delegacije koje su htjele pomoći školi, bilo opremom, bilo novcem. A sada se dogodio nevjerojatan epilog.

Predsjednik Školskog odbora Pucović, stoji u zapisniku, izvijestio je da ravnateljica Vujnović „neko vrijeme, točnije nekoliko godina unazad, netransparentno koristi financijska sredstva s redovnog računa Škole i od 2021. godine s računa otvorenog za uplate pomoći i donacije za obnovu školskih zgrada stradalih u potresu.“

Dizala karticom na bankomatu i prenosila na druge račune

Konkretnije je pojasnio da je ravnateljica s računa za pomoć i donacije otvorenog u OTP banci u nekoliko navrata dizala, „bez priloženih opravdanja“, 70.150,00 kuna – „uglavnom prijenosom novca platnim nalogom na svoje osobne račune“. Objavio je, također, da je ona 12. svibnja ove godine na račun škole uplatila novac „uzet“ s računa, te je priložen i izvadak s računa.

Osim toga, ravnateljica je s računa za redovno poslovanje Škole, otvorenog u OTP banci, u više navrata digla oko 200 tisuća kuna, a „točan iznos će biti poznat nakon revizije računa od strane DORH-a“. I tu postoji bilješka o nastojanju ravnateljice da vrati ono što je uzela, očito nakon što je shvatila ili bila informirana da se istražuje njezino posuđivanje-uzimanje novca sa školskih računa. 16.svibnja ona je na školski račun vratila 68 tisuća kuna.

Članovima Odbora je objašnjeno da je ona novac s računa dizala ili karticom na bankomatima ili prijenosom platnim nalogom na račune banaka – a svrha će biti poznata nakon revizije računa. A tu je i informacija da je slučaj prijavljen DORH-u, i to upravo 16. svibnja, na dan kada je ravnateljica vraćala jedan od „posuđenih“ iznosa na račun škole, uz konstataciju da je „računovotkinja Škole, Štefica Ćorić, prijavila sebe da je znala da se novac trošio netransparentno, a to je saznanje držala za sebe“. U zapisniku dalje čitamo kako su šokirani članovi Odbora pitali kako je to moguće, da se tako nešto skrivalo tako dugo i da nije bilo vidljivo u financijskim izvješćima, a računovotkinja je pojasnila da su se ta podizanja novca u financijskim izvješćima prikazivala kao „pomoć kućanstvima u novcu“, a jedna članica Odbora je napomenula da je zapazila tu stavku, no nije tražila pojašnjenje jer je smatrala da se tu radi o pomoći obiteljima učenika.

Započeli policijski izvidi

S obzirom da iz zapisnika nije jasno što je Školski odbor poduzeo nakon sjednice koja se održala 20. svibnja, pokušali smo kontaktirati predsjednika Odbora, no on je samo u kratkoj poruci zamolio za razumijevanje i uzvratio da zbog istrage nije u mogućnosti davati nikakve izjave. Neslužbeno se pak saznaje da je Odbor nakon prijave DORH-u o slučaju obavijestio i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i osnivača škole, Sisačko-moslavačku županiju, a da su i započeli policijski izvidi. Ipak, ravnateljica nije podnijela ni ostavku niti je povučena s radnog mjesta. Kada smo je pokušali kontaktirati, u utorak, 7. lipnja, ona je još bila ravnateljica, ali nije odgovorila ni na naše telefonske pozive niti na upit mailom.

Pitali smo stoga privremenu pročelnicu u nadležnom županijskom Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo, Sonju Čatić, jesu li upoznati sa slučajem i što su poduzeli. Odgovoreno nam je da su „primili obavijest Školskog odbora da su podnijeli kaznenu prijavu protiv ravnateljice Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gora, a koja se odnosi na financijsko poslovanje škole.“

Županija: Tražimo očitovanje ravnateljice

„Sisačko-moslavačka županija, kao osnivač škola na području županije, izuzev osnovnih škola u Sisku i Kutini, poslala je jasne upute o financijskom upravljanju svim školama kojima smo osnivač. Isto tako, tražili smo od Školskog odbora da sazovu sjednicu i traže pisano očitovanje ravnateljice o navodima iz zapisnika s prethodne sjednice školskog odbora, te da nakon primljenog pisanog očitovanja ravnateljice postupe sukladno zakonu i Statutu škole.“, odgovorila je privremena pročelnica Sonja Čatić.

Drugim riječima, ravnateljica Vujnović, ako sama ne podnese ostavku, unatoč započetim izvidima, ozbiljnim optužbama i dokazima, ostaje i dalje na čelu škole koja je prošla izuzetno teške trenutke i u vrijeme potresa i nakon.