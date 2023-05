Profesor Maksim Kamenjecki iz Kijeva početkom tjedna za Net.hr je komentirao aktualna zbivanja u Ukrajini te se osvrnuo na još jednu važnu temu - avione F-16 koje Ukrajinci već neko vrijeme traže od Zapada. Apel za spomenutim avionima ponovo je neki dan ponovio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, koji je istaknuo da će ti avioni s ukrajinskim pilotima biti jasan znak međunarodne zajednice da će ruska invazija završiti porazom.

Kamenjecki je za Net.hr analizirao i pojasnio zbog čega su Ukrajincima spomenuti avioni toliko važni. "Moderni avioni potrebi su nam za zaštitu zračnog prostora u Ukrajini iz dva razloga. Prvo je da uz bojišnicu možemo održavati mogućnost da se borimo protiv modernih ruskih aviona koji bacaju bombe i lansiraju rakete uz bojišnicu, ne ulazeći u naš zračni prostor", kazao je.

"Druga stvar, to je i pitanje protuzračne obrane od krstarećih raketa i dronova koji Rusi lansiraju skoro svaku noć po našim gradovima. Vidjeli ste da je naša protuzračna obrana već dosta jaka, posebice što se tiče Kijeva. Ona je skoro idealna. Na nekoliko nivoa obara skoro sve što leti. Ali problem je što ostali dio ukrajinskog teritorija nije tako zaštićen", pojasnio je Kamenjecki.

Krstareće rakete i dronovi koje Rusi lansiraju preko ukrajinskog teritorija lete otprilike sat vremena. "Rusi to lansiraju s područja Kaspijskog jezera i s Crnog mora. Dok te rakete prevale tih ponekad i 800 kilometara, a nekada i više, a one idu otprilike od 600 do 900 km/h. Za to vrijeme oni mogu biti oboreni avionom koji ima razvijenu elektroniku, radarski sustav, i naravno moderno naoružanje", rekao je.

Pojasnio je da sadašnji najmoderniji ukrajinski lovac, MIG-29, ima radarski sustav koji je razvijen sredinom 80-ih godina. "On u zračnim borbama može pratiti i nišaniti neprijateljski avion na udaljenosti otprilike do 80 kilometara, ovisno o pravcu s kojeg dolazi cilj. Sadašnji moderni ruski avion, taj pokazatelj ima otprilike 180-200 kilometara", kazao je.

Duga obuka

Kada se radi o krstarećim raketama, to je relativno mali cilj koja ide na visini 50-70 metara iznad zemlje i nju treba uhvatiti na radaru. "MiG-29 ima vrlo malu udaljenost. To kao da u potpunoj tami svjetla na automobilu loše rade pa ne možete vidjeti daleko. Tada morate smanjiti brzinu, ne vidite što je lijevo-desno. F-16, to je auto sa dugim svjetlima, koje kada upalite, sve se vidi", slikovito je objasnio Kamenjecki.

"F-16 je najmasovniji moderni mlažnjak lovac, njih je proizvedeno preko 4500 na svijetu. Rafalei, koje je Hrtvatska kupila od Francuske, njih je proizvedeno otprilike 300 komada", pojasnio je Kamenjecki.

Dodaje da je jedan dio zemalja već odlučio zamijeniti F-16 za F-22 ili F-35 i ti avioni odlaze u mirovinu.

"To je mali avion, stvarno je malen. Kada biste došli do njega, vidjeli biste koliko je sladak", kaže kroz smijeh Kamenjecki, inače veliki zaljubljenik u zrakoplove.

Po cijeni, F-16 je jedan od najpovoljnih aviona koji košta prosječno oko 24 milijuna dolara po komadu, a Kamenjecki kaže da to nije skupo za takve avione.

Upitan koje bi zemlje mogle brzo isporučiti avione Ukrajini, kaže da, ono što je čuo, su Nizozemka i Danska, koje su spremne odmah nakon obuke isporučiti avione.

"Pitanje je i obuke, ne samo za pilotiranje. Treba naučiti borbeno djelovanje, to je vrlo komplicirana stvar. Treba naučiti sve kratice i sve oznake koje avion daje pilotu jer to neće biti prevedeno na ukrajinski jezik. Zračne borbe su jedna stvar, borba protiv krstarećih raketa su druga stvar, djelovanje s aviona po ciljevima na zemlji je još jedna taktika. To sve treba naučiti", rekao je Maksim Kamenjecki.

Kamenjecki kaže da bi navodno na jesen ove godine, ako bude donesena odluka o isporuci, oni mogli stati u funkciju u Ukrajini. "Takvih 30-ak komada bi nam moglo zatvoriti neke probleme u zračnom prostoru koje imamo", pojašnjava.

Da se piloti obuče za rukovanje takvim avionima, potrebno je od 3 do 6 mjeseci. "Moram reći da čak nisu piloti najduži u pripremama. Najduža je priprema za tehničare, da oni dobiju licencu za održavanje i servisiranje tog aviona. Ako se ne varam, obuka po američkim standardima traje 133 dana, a onda nakon toga ide godina dana pripravnih poslova. I tek nakon toga čovjek dobije licencu da on može biti tehničar na tom avionu", rekao je Maksim Kamenjecki u intervjuu za Net.hr.