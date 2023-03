Što se točno dogodilo u dvama selima u ruskoj regiji Brijansk uz granicu s Ukrajinom, teško je reći. Tamo je, navodno, u četvrtak ujutro upala skupina ukrajinskih diverzanata, njih nekoliko desetaka, koji su nekolicinu mještana uzeli za taoce te navodno uništili jednu trafostanicu. Nagađa se i da je u pitanju bila operacija ruskih "partizana", Putinovih protivnika, čija gerilska borba, tvrdi se, postaje sve intenzivnija.

Previše ''navodnoga'' i proturječnoga ima u izvješćima i priopćenjima i ruske i ukrajinske strane. Kremlj je, očekivano, nazvao taj događaj "terorizmom". Ukrajinska strana uzvratila je tvrdnjom da se radi o "namjernoj provokaciji" Rusije. Povrh svega, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će zbog ovog događaja u Kremlju razmotriti status 'specijalne vojne operacije' u Ukrajini.

'Zasad je nemoguće reći tko govori istinu'

Je li zasad moguće razlučiti tko zaista stoji iza ove saboterske akcije, pitali smo vojnog analitičara Marinka Ogoreca.

''Kada je riječ o sukobu kakav se odvija između Rusije i Ukrajine, sve je moguće. Dakle, moguće je i da je ovo bila akcija ukrajinskih diverzanata, ali i da su Rusi poduzeli tzv. akciju 'lažne zastave'. Teško je to u ovome trenutku procijeniti na temelju informacija koje stižu. Ukrajinska strana tvrdi da je to bila ruska provokacija, Rusi tvrde da je to bila ukrajinska teroristička akcija. Zasad je nemoguće reći tko govori istinu'', kaže Ogorec.

'Ukrajinci znaju da to ide na ruku Rusiji'

Zloslutno je zazvučala izjava glasnogovornika Kremlja da će nakon ovog incidenta ruska vlast razmotriti status 'specijalne vojne operacije'. Bi li to moglo značiti da će Rusija proglasiti ratno stanje i objaviti rat Ukrajini ili krenuti u totalni rat protiv Ukrajine? Ogorec je suzdržan oko takvih scenarija.

''Ne vjerujem da će status specijalne vojne operacije biti promiijenjen, a pogotovo da će prerasti u totalni rat. Ali da bi Rusi mogli iskoristiti ovaj incident da dodatno pojačaju napade na Ukrajinu - to svakako'', smatra.

I jedna i druga strana, kaže, imale su interesa poduzeti takvu akciju. Ukrajina da pokaže kako može udariti i na teritoriju Rusije, a Rusiji ovakvo što može dobro doći kao povod za eskalaciju sukoba.

''Ukrajnici jako dobro znaju da bi takva akcija išla na ruku Rusiji. Kako god, sve što se tamo dogodilo ide u kategoriju specijalnog rata'', smatra Ogorec.

'Bojim se da je pad Bahmuta blizu'

Incident u Brijansku dogodio se usred teških i krvavih borbi za Bahmut. Taj strateški važan grad na istoku Ukrajine, zazimanjem kojega bi Rusija bila na putu uspostave potpune kontrole nad Donbasom, ukrajinske snage očajnički brane, a ruske snage očajnički napadaju bilježeći strahovite gubitke.

''Bahmut je očito i jednima i drugima vrlo značajna strateška točka. Bojim se da je pad tog grada pitanje vremena'', kazao je Ogorec.