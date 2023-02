'Znamo da se dogodila velika mobilizacija u rujnu, neki izvori govore da je mobilizirano do 500.000 ruskih vojnika. Rusija se očito priprema za proljetnu ofenzivu koja bi mogla započeti 24.veljače', rekao je za N1 geopolitički analitičar te dekan Verna Vlatko Cvrtila.

Cvrtila navodi kako Rusija nastoji ofenzivu započeti prije nego krenu vojne akcije s ukrajinske strane i može se očekivati samo nastavak ratovanja.

'U idućih 6 mjeseci imat ćemo ozbiljne vojne operacije koje će dovesti do sljedeće faze rata'

"Čini se da su Rusi ipak odustali od nekih svojih ciljeva jer su neostvarivi, primjerice denacifikacija, zauzimanje Kijeva, tako da su smanjili svoje ciljeve. U Putinovom novogodišnjem govoru može se iščitati da žele osvojiti pokrajine Donjeck i Luganjsk u potpunosti jer su već uključene u teritorij Rusije te da se potpuno osvoji dio teritorija koji je izgubljen kad je ukrajinska ofenziva povratila teritorije", rekao je Cvrtila.

Geopolitički stručnjak je uvjeren kako ćemo u sljedećih 6 mjeseci imat ćemo ozbiljne vojne operacije i ratovanje koje će dovesti do sljedeće faze rata.

"To može biti nastavak operacija ili polako prepoznavanje elemenata za konačni mirovni sporazum. Sa sigurnošću možemo reći da će se ratovanje nastaviti, a proljetne ofenzive s obje strane će biti odlučujuće", rekao je Cvrtila.

'Čini se kako Zapad ne želi prijeći crvenu liniju'

Misli da bi Ukrajina bila u puno težoj situaciji da joj Zapad prošle godine nije slao naoružanje, no pitanje je kako nastaviti financiranje Ukrajine kojoj sad trebaju tenkovi i zrakoplovi. "Čini se kako Zapad ne želi dodatnim naoružanjem prijeći crvenu liniju koja je još uvijek nedefinirana, i zato kako bi zadržao razinu konflikta, želi da zapravo nijedna ni druga strane nema presudnu moć. S jedne strane da Rusija osvoji Ukrajinu, a s druge strane da Ukrajina dođe do svoje granice. Postoji jedna razumna količina oružja koja se šalje u Ukrajinu kako bi se konflikt zadržao u nižoj razini eskalacije. Zapad tu igra na to da bi Rusija trebala shvatiti da ne može ostvariti svoje ciljeve i da odustane i krene prema pregovaranju. Čini se da se ide prema tome da će možda neki dio ukrajinskog teritorija biti cijena za zaustavljanje ruske agresije", uvjeren je Cvrtila.

'Putinu sankcije nisu naštetile, on nema opoziciju'

"Oko njega će se sigurno pregovarati. On bi bio jedan dragulj u toj suludoj ideji napada na Ukrajinu. Neki američki dužnosnici govore da bi osvajanje Krima bilo izrazito teško ukrajinskoj vojsci i sigurno će ga Rusi braniti svim sredstvima i vjerojatno ga mogu braniti dugi niz godina. Ako i jedna i druga strana ne može ostvariti svoje ciljeve, onda se očekuje da bi to bila situacija gdje se kreće prema pregovorima. Vladimiru Putinu nisu naštetile sankcije i neće mu ni naštetiti. On nema opoziciju, ili ju je zatvorio ili protjerao iz Rusije. On će sigurno opet biti izabran predsjednikom Rusije. Nema političkog procesa kojim bi Putin bio maknut sa svoje pozicije", rekao je Cvrtila za N1.