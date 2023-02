'Vrlo smo blizu da postanemo diktatura, ali još uvijek smo u fazi autoritarnosti. No što duže traju vojne operacije, to će i zemlja biti sve više autoritarna', rekao je u razgovoru za za španjolsku agenciju EFE Nikolaj Ribakov, lider jedine zakonom dopuštene opozicijske stranke u Rusiji, liberalne stranke Jabloko ('Jabuka'), prenosi Euroaktiv.hr.

Ribakov vodi jedinu stranku koja se javno protivi ratu u Ukrajini, što je u skladu s njihovim pacifizmom kojeg zastupaju još od prvog čečenskog rata 1994. godine. Stranka trenutno nema nijednog predstavnika u ruskom parlamentu, ali ima članove u nekim regionalnim skupštinama i na lokalnoj razini u Moskvi i St. Petersburgu.

'Ovo je vrijeme mržnje i prezira prema ljudskom životu'

"Danas u Rusiji ima mnogo negativnosti. Ovo je vrijeme mržnje i prezira prema ljudskom životu. Staljinova propaganda se pojačava. U posljednjih godinu dana mnogi su pokazali da su spremni žrtvovati živote drugih, radi tzv. pobjede", rekao je Ribakov. No istovremeno, Ribakov kaže da se 'Rusija nije promijenila u posljednjih dvanaest mjeseci', već da je vojna intervencija u Ukrajini samo pogoršala 'već postojeće anti-zapadnjačke i izolacionističke tendencije'.

"Najopasnije je to što je mehanizam za mirnan i demokratski prijenos vlasti potpuno uništen. Kad imate stanje u kojem sve ovisi o samo jednoj osobi, rizici su vrlo veliki - a još i više u sadašnjoj situaciji", govori Ribakov i dodaje da žali što rat u Ukrajini 'sve dublje i dublje gura Rusiju u živo blato, iz kojeg treba što prije izaći.'

'Većina Rusa je krvožedno'

"U krivu su svi koji kažu da je Putin izmislio sve ovo, da njega treba kriviti za sve, da će čim on odstupi od Kalinjingrada do Sahalina preko noći osvanuti sunce i da svi ćemo biti sretni. Zapravo bi moglo postati još gore", napominje Ribakov i dodaje da su Rusi podijeljeni u dvije skupine. "Ima nekih koji podržavaju ubijanje ljudi, tu spadaju oni koji zagovaraju rusku pobjedu ili one koji brane Ukrajinu. Ali drugi, kojih ima daleko manje, vjeruju da nikad nije potrebno ubijanje," objašnjava Ribakov.

"Na ljude koji zagovaraju mir u Rusiji se gleda kao da su ludi. Većina Rusa je krvožedno - i oni koji su za Putina i oni koji su protiv njega."

'Putin ne blefira. U slučaju da je postojanje zemlje ugroženo, upotrijebit će se nuklearno oružje'

Ribakov kaže da 'Putin vjeruje u sve što govori', u jasnoj aluziji na prijetnje nuklearnim oružjem upućene Zapadu.

"U to ne treba sumnjati. Putin ne blefira. On je unaprijed očekivao svaki potez, uključujući i predratni ultimatum. I dosad se sve što je najavio doista i ostvarilo", kazao je.

Podsjeća da je Putin rekao kako ćemo 'mi Rusi kao mučenici otići u raj, a oni će jednostavno umrijeti - to nije alegorija, to je izravna poruka koja kaže što bi se moglo dogoditi'.

Ribakov također tvrdi da se isto može reći i za Kremlj i Putinov bliski krug ljudi, koji tvrde da 'ako nema Putina, nema ni Rusije' i da 'bez Rusije, svijet za nas nema smisla'.

"Za Putina, poraz u ratu značio bi smrt Rusije. Puno puta je na to upozorio. U slučaju da je postojanje zemlje ugroženo, upotrijebit će se nuklearno oružje. A iz njegove perspektive, takav scenarij poraza je upravo takva prijetnja", upozorava Ribakov i navodi kako sve više i više ljudi, uključujući i one u Rusiji, traže da njihove vlade procijene kakva je 'stvarna opasnost od nuklearnog rata'.

Bez primirja, pregovori su nemogući'

Stranka Jabloko zagovara prekid vatre, razmjenu zarobljenika i istragu ratnih zločina kao temeljne preduvjete za mirovne pregovore. "Primirje bi otvorilo put za mirovne pregovore. Bez primirja, pregovori su nemogući. Oni koji zazivaju nastavak borbi ne sjede u rovovima. Na svijetu ima samo četvoro ljudi koji bi to mogli postići - Putin, Zelenski, Joe Biden, i Xi Jinping. Poraz je neprihvatljiv za Rusiju, ali i za Zapad. A ako obje strane misle da je poraz neprihvatljiv, onda moramo razmisliti kako da zaustavimo rat," zaključuje Ribakov, javlja Euroaktiv.hr.