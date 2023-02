Kremlj je proteklih tjedana intenzivirao napade širom južne i istočne Ukrajine te se očekuje nova velika ofenziva. Glavni napori Rusije bili su usredotočeni na grad Bahmut u pokrajini Donecku u blizini Luhanska. Zauzimanje Bahmuta predstavljalo bi odskočnu dasku za Rusiju da napreduje prema dva veća grada, Kramatorsku i Slovjansku u Donecku, dajući joj zamah nakon mjeseci neuspjeha uoči prve godišnjice invazije 24. veljače.

'Trenutni cilj je bilo kakav uspjeh'

Rusija drži dijelove ukrajinskih južnih regija Hersona i Zaporižje, uključujući nuklearnu elektranu, gotovo cijeli Luhansk i više od polovice Donecka. No obzirom na to da je Rusija izgubila veći dio teritorija kojeg je osvojila od početka invazije, to se ne može smatrati uspjehom, za N1 je istaknuo bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević.

“Trenutni cilj je postići bilo kakav uspjeh da se na godišnjicu može pohvaliti ruskoj javnosti da je bar nešto postigao. No, ne može izbjeći gorak okus neuspjeha pa i činjenicu da se ruska vojska mora oslanjati na plaćenike, sve to pokazuje da Rusija nije uspjela i da se sukob u Ukrajini pretvara u dugotrajni, iscrpljujući rat s visokim izgledom da ga Rusija izgubi.”

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nedavno je rekao da je cilj među ostalim okončanje petljanja Zapada. “Iz ruske perspektive to nije bio sukob dvije države, Rusi su govorili da ratuju protiv američkog imperijalizma. Taj cilj je Putin više puta spominjao. Još davno je govorio da svijet mora biti multipolaran što se otprilike događa, a glavni takmac Americi je Kina. Rusija bi htjela biti jednako važan međunarodni čimbenik kao SSSR, a to ne mogu”, istaknuo je Kovačević.

Rusija ozbiljno shvaća samo SAD

O eventualnim pokušajima Washingtona da nagovori Ukrajinu i Rusiju na kompromis, rekao je: “Rusija sigurno kao ozbiljnog sugovornika ne smatra nikog drugog nego SAD. One su prešutno priznale aneksiju Krima. Tom rezolucijom je sporazum o provedbi Minska 2 postao dio međunarodnog prava. Tad je Zapad pokazao da je spreman na ustupke Rusiji, ali s ruske strane gledano nedovoljno. Putin je napravio stratešku grešku kad je već imao prešutno zajamčen uspjeh, on je započeo vojnu intervenciju koja je relativizirala ruske diplomatske prednosti i usmjerila rješenje prema bojnom polju.