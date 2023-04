Američka privatna kompanija RAVN Aerospace (tadašnji Air USA) planirala je od Kraljevskih australskih zračnih snaga (RAAF) prije tri godine nabaviti 46 'umirovljenih' nadograđenih aviona F/A-18A/B Hornet.

Međutim, tri godine nakon sklapanja ugovora s američkom kompanijom, osam od 46 zrakoplova poslano je u muzeje, dok se je dan koristi za obuku pilota. Nije poznato gdje se nalaze preostali zrakoplovi, no čini se da ugovor između australskog Ministarstva obrane i Air USA, iz veljače 2020. - koji je još uvijek na snazi - nije ispoštovan, piše The Warzone.

"Još uvijek čekamo da ih dobijemo. Nadamo se da ćemo ih dobiti. Ne trebaju nam svi", kazao je za Financial Review Eric Doyle, izvršni direktor RAVN Aerospacea. Prema njegovim riječima, zrakoplovi su u izvrsnom stanju i dolaze s rezervnim dijelovima. Umirovljeni F/A-18, naime, imaju nadograđeni standard A++, što im daje jednake mogućnosti poput novijih F/A-18C, uključujući nadograđeni radar. Dobro su zbrinuti, a ujedno su veličine ukrajinske flote MiG-a 29 - okosnice ukrajinskih borbenih snaga.

Bolja opcija od F-16

Neiskorišteni australski borbeni zrakoplovi mogli bi biti uništeni ako se ne izvezu u SAD, piše the Warzone. "To bi graničilo s nečuvenim, s obzirom na to da postoji zemlja (Ukrajina) kojoj su potrebni lovci četvrte generacije", kaže Tyler Rogoway, glavni urednik The War Zonea.

Ukrajina je tražila od SAD-a isporuku borbenih zrakoplova F-16, čemu Bidenova administracija nije bila sklona. Međutim, F/A-18 čine se prikladniji za Ukrajinu od F-16 jer su sličniji ukrajinskima MiG-29 i Su-27.

Guy McCardle, glavni direktor portala za vojne vijesti Sofrep, ističe da je Hornet taktička letjelica koja djeluje kao borbeni i jurišni avion. "Hornet i MiG 29 Fulcrum su prilično dobro usklađeni. MiG ima veću maksimalnu brzinu od 2444 km/h, ali se treba češće puniti gorivom. Hornet se može pohvaliti superiornom avionikom", navodi McCardle.

MiG-ovi i Horneti poznati su po visokoj manevarskoj sposobnosti i razvijeni su otprilike u isto vrijeme. Međutim, zrakoplovi F/A-18 doživjeli su mnoge nadogradnje tijekom godina, koje su omogućile integraciju novije tehnologije kao što su infracrveni senzorski sustavi ciljanja i spremnici goriva koji omogućuju povećani domet letenja, što možda nije dostupno na starijim modelima MiG-a 29.

McCardle ističe i da se F/A-18 mogu usporediti s F-16. Iako su potonji brži, F/A-18 također mogu uzlijetati s nosača zrakoplova. Dodatna prednost Horneta je što su u pitanju dvomotorni zrakoplovi pa pilot može preživjeti i ako ostane bez jednog motora, što kod jednomotornog F-16 nije slučaj.

Finci odbili isporuku

Što se tiče obuke pilota, jedna od opcija je uspostava inozemnog programa obuke s drugim zemljama koje posjeduju borbene Hornete, jer su u pitanju zrakoplovi koji se koriste u zemljama diljem svijeta. Imaju ih, primjerice, Kanada, Kuvajt, Finska i Španjolska.

Ukrajina je Finskoj podnijela službeni zahtjev za F/A-18, ali finska vlada zasada ne želi donirati svoje zrakopove, koje 2026. planira zamijeniti s F-35A.