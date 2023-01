Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ažurirala je svoj popis lijekova za skladištenje za potrebe ''hitnih radioloških ili nuklearnih slučajeva''. Objavljeno je to samo nekoliko sati nakon što je Europska unija upozorila da je Rusija 'u ratu sa Zapadom'.

Svjetska zdravstvena organizacija u današnjem je izvješću izdala smjernice o tome kako preživjeti nuklearnu katastrofu, upozoravajući na 'namjerne upotrebe radioaktivnih materijala sa zlom namjerom', piše Daily Mail.

Rusija prešla na koncept rata protiv NATO-a?

Izvješće je objavljeno dok se sjena nuklearnog rata nadvija nad svijetom nakon što je odluka Zapada da Ukrajini isporuči najsuvremenije tenkove izazvala bijes ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kremlj je optužio NATO za ''očitu provokaciju'' i zaprijetio ''globalnom katastrofom'' kao odgovorom na tu odluku.

U petak je Stefano Sannino, glavni tajnik Europske službe za vanjsko djelovanje EU-a, rekao da je Putin ''prešao s koncepta specijalne vojne operacije na koncept rata protiv NATO-a i Zapada''.

''EU ne želi eskalaciju neprijateljstva, već samo omogućava spašavanja života i dopušta Ukrajincima da se brane od barbarskih napada'', rekao je Sannino.

WHO: Stvoriti zalihe ljekova koji mogu spasiti živote

Dr. Maria Neira, v.d. pomoćnice glavnog direktora WHO-a upozorila je da mnoge vlade danas nisu spremne za nuklearnu katastrofu i suočavanje s radijacijom.

''U takvim slučajevima ljudi mogu biti izloženi zračenju u dozama koje variraju od zanemarivih do onih opasnih po život. Vlade moraju omogućiti brzo liječenje onima kojima je to potrebno. Ključno je da su vlade spremne zaštititi zdravlje stanovništva i da mogu odmah reagirati u hitnim slučajevima. To uključuje spremanje zaliha lijekova koji će spasiti živote i koji će smanjiti rizike i liječiti ozljede od zračenja'', rekla je Neira.

WHO ističe da nacionalne zalihe obično uključuju osobnu zaštitnu opremu, pribor za traume, tekućine, antibiotike i lijekove protiv bolova. No, WHO upozorava da mnogim zemljama još uvijek nedostaju bitni elementi pripravnosti za hitne slučajeve radijacije.

U Kremlju bijesni zbog Bidenove odluke

U međuvremenu, Kremlj je danas poručio da SAD drži ključ za okončanje rata u Ukrajini, ali ga odbija upotrijebiti. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov optužio je američkog predsjednika Joea Bidena za ''upumpavanje oružja u Ukrajinu'' umjesto da potakne primirje. Njemačka i SAD najavile su u srijedu da će poslati napredne borbene tenkove u Ukrajinu, nudeći ono što je jedan stručnjak nazvao ''oklopnom udarnom snagom''.

Biden je rekao da će SAD poslati Ukrajini 31 tenk M1 Abrams, poništavajući time višemjesečne tvrdnje Washingtona da su ti tenkovi preteški za rukovanje i održavanje ukrajinskim trupama. Odluka SAD-a uslijedila je nakon pristanka Njemačke da pošalje 14 tenkova Leopard 2 A6 iz vlastitih zaliha. Kao odgovor, Rusija je pojačala pokušaje probijanja ukrajinske obrane teškim borbama na istoku zemlje.