Ruske snage u Ukrajini nastavljaju s brutalnom vojnom taktikom na istoku Ukrajine usprkos tomu što trpe strašne gubtke. Jučer su, prema ukrajisnkim izvorima, Putinove snage izgubile 1090 ljudi u samo 24 sata, što je 60 vše od dosadašnjeg smrtonosnog rekorda zabilježenog 7. veljače, piše The Sun.

Ruski su u subotu na bojštu izgubili i osam tenkova, sedam oklopnih vozila, četiri topnička oružja i četiri protuzračna sustava.

Vuhledar pod pljsukovima 'termitne kiše'

Rat na istoku Ukrajine zahuktava se, a većina borbi i dalje se vodi oko Bahmuta. Bitka za taj grad koji je prije rata imao 70-ak tisuća stanovnika, traje već devet mjeseci. Ukrajinske snage ondje očajnički drže položaj jer strahuju da bi padom tog grada Rusima bio otvoren put do ostatka Ukrajine. Putinove snage, pak, ondje nemilice šalju vojnike u smrt očajnički nastojeći zauzeti taj grad.

Pod snažnim udarom je i Vuhledar, rudarski gradić u Donjeckoj regiji, stotinjak kiometara udalejn od Bahmuta. Nove snimke otamo prikazuju zastrašujuće pljuskove takozvane "termitne kiše" koja je padala nad gradom na Vuhledaru izazvane tzv. termitnim, odnosno zapaljivim bombama zastrašujućeg djelovanja koje 'tope' i meso i metal.

Jedno od najokrutnijih ruskih oružja

Za izradu takvih bombi koristi se termit - mješavina metalnog praha i metalnog oksida. Gori na temperaturama višim od 2400 stupnjeva Celzijevih i s obzirom na to, može progorjeti čelik i beton, a u dodiru s ljudskim mesom može otopiti sve do kostiju. Human Rights Watch opisao je to oružje kao jedno od "najokrutnijih" u ruskom arsenalu, rekavši da uzrokuje "neposrednu i doživotnu ljudsku patnju".

Termitne bombe Rusi ispaljuju raketnim sustavima Grad i Smerč što se smatra neselektivnim terorističkim oružjem jer pogađa široka područja, a ne strateške, pažljivo odabrane mete.

Nadljudskom obranom kupuju vrijeme

Oleksandr Sirskij, zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga, obećao je da će ukrajinski vojnici nastaviti držati liniju u Bahmutu i Vuhledaru jer treba "kupiti vrijeme".

"Pravi heroji sada su branitelji koji na svojim plećima drže istočnu bojišnicu i nanose najveće moguće gubitke, ne štedeći ni sebe ni neprijatelja. Moramo kupiti vrijeme za stvaranje rezervi i pokretanje protuofenzive koja nije daleko", rekao je.

Bahmut je kaljuža sa spaljenim kućama

Na satelitskim snimkama iz Bahmuta vidi se nekoć zeleni krajolik pretvoren u kaljužu s uništenim kućama i zgradama u plamenu, razrovanim cestama i drvećem iščupanim iz zemlje. Procjenjuje se da je u borbama za Bahmut poginulo oko 30.000 ruskih vojnika. Borbe se vode ulicu po ulicu i prsa u prsa, a u nedostatku streljiva Rusi navodno koriste i lopate kao oružje.

Britanska vojna obavještajna služba tvrdi da Rusi, unatoč velikim gubicima, napreduju i da su pripadnici plaćeničke grupe Wagner zauzele veći dio istočnog dijela Bahmuta. Rijeka koja teče kroz grad sada označava liniju bojišnice.