Ukrajinska vojska priprema se u nedjelju za predstojeću protuofenzivu, a vrhovni zapovjednik ukrajinskih snaga rekao je da je obrana Bahmuta, suočena sa žestokim i kontinuiranim ruskim napadima, neophodna kako bi se "kupilo vrijeme" za taj plan.

Te riječi uslijedile su nakon što je britanska obavještajna služba objavila da se linija bojišnice pomaknula u borbi za Bahmut, najdužoj i najkrvavijoj bitci u jednogodišnjoj ruskoj invaziji, ali da će svako daljnje rusko napredovanje u razorenom gradu biti "puno izazova".

Neki vojni stručnjaci doveli su u pitanje smisao nastavka obrane grada, ali zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga Oleksandr Sirski rekao je da to pomaže da se dobije vrijeme u pripremama za protuofenzivu. "Pravi heroji sada su branitelji koji drže istočnu bojišnicu na svojim plećima i nanose najveće moguće gubitke, ne štedeći ni sebe ni neprijatelja", rekao je Sirski u subotnjem priopćenju. "Potrebno je kupiti vrijeme za stvaranje zaliha i pokretanje protuofenzive koja nije daleko."

Wagnerovci nadomak centru

U videu objavljenom u subotu Jevgenij Prigožin, šef ruske plaćeničke skupine Wagner, rekao je da su njegove snage blizu administrativnog središta grada. Stoijeći na krovu visoke zgrade u, kako se tvrdi, Bahmutu Prigožin je pokazivao prema zgradi u daljini. “To je zgrada gradske uprave, ovo je centar grada”, rekao je u punoj ratnoj opremi. "Udaljena je kilometar i dvjesto metara".

Govoreći dok je topništvo tutnjalo u pozadini Prigožin je rekao da je sada najvažnije dobiti više streljiva od vojske i "krenuti naprijed". Wagner je predvodio ofenzive na gradove u istočnoj Ukrajini, uključujući Bahmut. Obje strane pretrpjele su velike gubitke.

Ukrajinski vojni glasnogovornik Serhij Čerevatji rekao je da je u Bahmutu u prethodna 24 sata ubijen 221 proruski vojnik, a više od 300 ranjeno. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je do 210 ukrajinskih vojnika poginulo u širem dijelu bojišnice u Donecku.

Ukrajinsko ministarstvo obrane u subotu je izvijestilo da su njegove snage odbile "više od 100 neprijateljskih napada" tijekom prošlog dana duž istočne bojišnice.

U intervjuu za francuski list Journal du Dimanche zamjenica ukrajinskog premijera Olga Stefanišina naglasila je ljudsku cijenu ruskog napada na Bahmut.

'Mali grad' koji ne 'utječe na koridore'

"Tisuće ruskih vojnika poginulo je velikom brzinom u toj bitci", rekla je. "Ljudska masa njezina pješaštva zastrašujuće je oružje, čini se neiscrpnim u količini i vremenu." Ali čak i da zauzme "mali grad", dodala je, "to neće utjecati na strateške koridore koje još uvijek kontroliramo u regiji".

Britanska vojna obavještajna služba rekla je da rijeka Bahmutka u središtu grada sada označava liniju bojišnice. "Ukrajinske snage drže zapadni dio grada i srušile su ključne mostove preko rijeke, koja ide u smjeru sjever-jug kroz otvoreni prostor širine 200 do 800 metara", priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

"To je područje postalo zona ubijanja, što ga vjerojatno čini velikim izazovom za Wagnerove snage koje pokušavaju nastaviti svoj frontalni napad prema zapadu." Moskva kaže da bi zauzimanje Bahmuta napravilo rupu u ukrajinskoj obrani i predstavljalo bi korak prema zauzimanju cijele industrijske regije Donbas, glavne ruske mete.

'Šaljite municiju ona je kritična'

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je Njemačku u intervjuu objavljenom u nedjelju da ubrza opskrbu streljivom i počne s obukom ukrajinskih pilota na zapadnim borbenim zrakoplovima. Kuleba je za novine Bild am Sonntag rekao da je nestašica municije problem "broj jedan" u pokušaju Ukrajine da odbije rusku invaziju.

Dodao je da su mu njemački proizvođači oružja prošlog mjeseca rekli na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji da su spremni isporučiti, ali čekaju da vlada potpiše ugovore. "Dakle, problem je u Vladi", rekao je Kuleba.

Ukrajinski ministar jasno je dao do znanja da ne očekuje da će zapadni saveznici Ukrajini uskoro dati borbene zrakoplove koje je tražila. No, rekao je kako bi ukrajinske pilote svejedno trebalo obučiti, kako bi bili spremni kada se ta odluka donese, piše list. Kad bi Njemačka obučavala ukrajinske pilote, to bi bila "jasna poruka njezinog političkog angažmana", rekao je.

Ako bi odustali od Bahmuta ista sudbina čeka druge

Kuleba je takokđer rekao da će Ukrajina nastaviti braniti grad Bahmut, žarište ruskog napada posljednjih šest mjeseci. "Ako bismo se povukli iz Bahmuta, što bi se to promijenilo? Rusija bi zauzela Bahmut i potom nastavila ofenzivu na Časiv Jar, tako da bi svaki grad iza Bahmuta mogao doživjeti istu sudbinu."

Upitan koliko dugo ukrajinske snage mogu zadržati grad, odbio je dati konkretan odgovor, usporedivši ih s ljudima koji brane svoju kuću od uljeza koji ih pokušava ubiti i uzeti sve što imaju.