Ruski tenkovi T-14 Armata ulaze u rat na bojnom polju, objavio je Kremlj, suprotstavljajući ih ukrajinskim snagama koje koriste najsuvremenija borbena vozila koja su im poklonile zapadne nacije, piše Daily Mail.

Kijevske snage već su imale koristi od tenkova Challenger koje je poslala Britanija i Leoparda koje je poslala Njemačka, a spremne su primiti i tenkove Abrams iz SAD-a i Leclercs iz Francuske.

Rusija je jučer tvrdila da je počela koristiti svoje nove borbene tenkove u napadima na ukrajinske položaje, iako su neki citirali i unutarnji izvor koji je tvrdio da 'oni ipak još nisu sudjelovali u izravnim napadnim operacijama.'

Ruska novinska agencija RIA izvijestila je da su tenkovi opremljeni dodatnom zaštitom na bokovima, a posade su prošle 'borbenu koordinaciju' na poligonima u Ukrajini. Prema ruskim izvorima, T-14 nadmašuje sve trenutačne zapadne tenkove, no trenutno se navodno koristi samo za granatiranje, a ne za izravne napade.

Posada daljinski upravlja naoružanjem

Dok se obje strane pripremaju ubaciti u vatru svoju novu vojnu opremu, MailOnline napravio je usporedbu suprotstavljenih tenkova.

Tenk T-14 ima kupolu bez posade, s posadom koja daljinski upravlja naoružanjem iz 'izolirane oklopne kapsule smještene u prednjem dijelu trupa'.

Godine 2015. konstruktori T-14 tvrdili su da će to biti prvi nevidljivi tenk na svijetu. Vozila imaju maksimalnu brzinu na autocesti od 80 kilometara (50 milja) na sat, izvijestila je RIA.

Britanska vojna obavještajna služba ranije je izvijestila da ruske snage nisu željele koristiti tenkove zbog 'lošeg stanja'. Također je rečeno da bi bilo kakvo raspoređivanje T-14 vjerojatno bila 'visokorizična odluka' za Rusiju, te da bi se ona primarno donijela u propagandne svrhe.

Veći i teži od ostalih tenkova

'Proizvodnja je vjerojatno svedena samo na desetke vozila, a zapovjednici se vjerojatno neće oslanjati na njih u borbi. Jedanaest godina su ih razvijali, program je kasnio, smanjili su planiranu veličinu flote te su stizala izvješća o problemima u proizvodnji', priopćila je britanska vojska.

Dodaje se da bi T-14 također mogao predstavljati logističku glavobolju za Rusiju jer je veći i teži od ostalih ruskih tenkova.

Kremlj je naredio proizvodnju 2300 tenkova - koji su prvi put predstavljeni 2015. - do 2020., ali je to kasnije produljeno do 2025., prema izvješćima ruskih medija.

Novinska agencija Interfax izvijestila je u prosincu 2021. da je državni konglomerat Rostec započeo proizvodnju nekih 40 tenkova, s očekivanom isporukom nakon 2023.

Ratni stroj T-14 bio je među novim vozilima koje je Putin predstavio na ruskoj paradi povodom Dana pobjede u Moskvi 2015. godine. Proizveden je kao dio ruskog programa vojnog ažuriranja vrijednog 250 milijardi funti.

T-14 ima bolju zaštitu od modela T-90

Prethodni ruski tenk, T-90, dizajniran je tako da ima nizak profil, lagani oklop i da bude izuzetno okretan na bojnom polju. Težio je 20 tona manje od američkog tenka Abrams, ali to je značilo da je također bio iznimno ranjiv ako ga pogodi visokoeksplozivna granata.

Usporedbe radi, Armata T-14 ima visoku udaljenost od tla i povećani oklop, posebno na tradicionalno mekom donjem dijelu tenka kako bi se posada zaštitila od mina.

T-14 Armata opremljen je bespilotnom kupolom na kojoj se nalazi top 2A82-1M s glatkom cijevi od 125 mm koji se puni automatskim punjačem. Kupola sadrži 45 metaka streljiva, uključujući i streljivo spremno za uporabu. Glavni top također može ispaljivati laserski vođene projektile. Daljinski upravljana glavna kupola tenka dizajnirana je na takav način da poveća šanse posade za preživljavanje ako tenk bude pogođen. Unutra su zaključani unutar oklopne kapsule, koja je također odvojena od spremišta streljiva tenka.