Svjetski ekskluzivni intervju njemačkog časopisa s paraliziranom F1 legendom Michaelom Schumacherom. Lažan.

Zadivljujuća fotografija koja je osvojila prvo mjesto i dobila prestižnu nagradu Sony World Photography Award. Nikad napravljena.

Nova pjesma pod nazivom Heart On My Sleeve s Drakeom i The Weekndom. Nikad snimljena.

Dobrodošli u novih 24 sata u svijetu umjetne inteligencije. Njemački Die Aktuelle na naslovnici je objavio intervju sa Schumacherom - iako je njegov sadržaj zapravo kreirao chatbot umjetne inteligencije, dizajniran da odgovori kao što bi Schumacher mogao. Berlinski umjetnik Boris Eldagsen otkrio je da je njegovu fotografiju poslanu na visokoprofilni fotografski natječaj izmislila umjetna inteligencija. Dogodilo se to nakon što je Universal Music Group povukao novu pjesmu koju je navodno napisao Drake, zbog "kršenja sadržaja stvorenog generativnom umjetnom inteligencijom", piše The Sun.

Foto: Screenshot/Twitter Foto: Screenshot/Twitter Slika kreirana pomoću umjetne inteligencije

Ove kontroverze nastavak su provokativnih slika koje je generirala umjetna inteligencija, a na kojima se vide uhićeni francuski predsjednik Emmanuel Macron i bijesni Donald Trump kojeg muči američka policija. Da ne spominjemo super-realističnu snimku pape Franje koji blista u bijelom parnatom kaputu. Ova slika prevarila je čak i voditelja te iskusnog novinara Andrewa Marra.

Klik od laži

Umjetna inteligencija ovakve slike stvara jednostavnim pritiskom na gumb, a cijeli prizori generiraju se ni iz čega.

Nije teško zamisliti kakvu prijetnju ovo predstavlja. Ne tako davno, bilo je jednostavno razlikovati prave slike od lažnih. Sada, razliku je gotovo nemoguće uočiti.

Jednostavnost izrade ovih fotografija, intervjua, pjesama - a uskoro i videa - znači da će platforme koje ne uvode mjere protiv njih biti preplavljene lažnim sadržajem. A kad je već tako, može se lažirati i više od toga. Primjerice, cijeli politički pokret. Ove su krivotvorine toliko sofisticirane da bi milijuni ljudi diljem svijeta mogli istovremeno gledati i vjerovati govoru koji Joe Biden nikada nije održao.

Ako ne možemo imati zajednički osjećaj za stvarnost, to znači da bismo uskoro mogli izgubiti sposobnost razumnog online diskursa.

Informacijski rat

Jedan od najvećih problema s kojima se suočavamo u društvenim medijima je taj što sadržaj učitavaju korisnici i gotovo je nemoguće pratiti njegovo porijeklo. Je li prijenos snimljen iPhoneom? Je li bilo jako fotošopirano? Je li to bila potpuna izmišljotina koju je generirala umjetna inteligencija?

Informacijski rat nova je fronta, tik do one u konvencionalnom ratovanju.

Rat u Ukrajini iznjedrio je more lažnih vijesti. To su opasna oružja koja mogu imati razorne posljedice. Ali, za razliku od tenkova T-80, ovo oružje može doći u svačije ruke. Potrebna je pravna regulativa.

Jednostavno pogrešno

"Trenutno postoji više propisa o prodaji sendviča nego o izgradnji super-inteligencije", kazao je za Radio 4 investitor Ian Hogarth.

Tvrtke s umjetnom inteligencijom trebale bi biti prisiljene na "otvoreni izvor" svojih modela i dopustiti bilo kome da provjeri je li dio sadržaja kreiran njihovim servisom. Potrebni su i propisi koji nalažu platformama da otkriju digitalno porijeklo određene fotografije ili videa.

Postoji neki presedan za ovo jer Francuska naređuje otkrivanje izmjena modnih fotografija. Ovo nam treba u svim sektorima.

Izmišljene slike Trumpa, Macrona i mnogih drugih sada su vidjeli i u njih povjerovali milijuni diljem svijeta na platformama koje nije briga je li ono što promoviraju stvarno ili nije. To je jednostavno pogrešno i svijetu treba rješenje za ovaj tsunami izobličenja.