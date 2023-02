Uskoro se bliži godišnjica početka ruske invazije na Ukrajinu, 24. veljače, pa mnogi analiziraju stanje na ratištu nakon godine dana sukoba. Među njima je i POLITICO koji se bavio pitanjem - može li Putin pobijediti u ratu?

"Ja sam zao i strašan s pandžama i zubima", navodno je Vladimir Putin upozorio Davida Camerona kada ga je tadašnji britanski premijer pritisnuo o upotrebi kemijskog oružja od strane ruskog saveznika u Siriji, Bashara al-Assada, i raspravljao o tome koliko je Rusija daleko spremna ići.

Herojski otpor Ukrajinaca

Prema Cameronovom glavnom vanjskopolitičkom savjetniku Johnu Cassonu, citiranom u BBC-jevom dokumentarcu, Putin je nastavio objašnjavati da se za uspjeh u Siriji moraju koristiti barbarske metode, kao što su to učinile SAD u zatvoru Abu Ghraib u Iraku. “Ja sam bivši KGB-ovac”, objasnio je.

Primjedbe su očito bile izmišljene napola u šali, ali, kao i uvijek s ruskim čelnikom, prijetnja je bila jasna.

I svakako, Putin je dokazao da je spreman upotrijebiti strah kao oružje u pokušaju da pokori prkosnu Ukrajinu. Njegove su trupe gađale civile i pribjegavale mučenju i silovanjima, ali pobjeda mu je izmakla.

Čini se da će u sljedećih nekoliko tjedana pokušati preokrenuti svoje vojne neuspjehe ofenzivom u kasnu zimu: vrlo vjerojatno tako što će biti još strašniji i boriti se zubima i kandžama kako bi spasio Rusiju i sebe od daljnjeg poniženja.

Međutim, može li bivši KGB-ovac uspjeti? Može li Rusija još uvijek dobiti rat protiv Ukrajine po Putinovom izboru usprkos herojskom i ujedinjenom otporu Ukrajinaca?

Rat je od samog početka bio obilježen krivim procjenama

Putin i njegovi generali podcijenili su ukrajinski otpor, precijenili sposobnosti vlastitih snaga i nisu uspjeli predvidjeti razmjere vojne i gospodarske potpore koju će Ukrajina dobiti od Sjedinjenih Država i europskih naroda.

Kijev nije pao u roku od nekoliko dana, kako je planirao Kremlj. Putinove su snage u ljeto i jesen bile potisnute, a Ukrajina je do studenog povratila više od polovice teritorija koji su Rusi zauzeli u prvih nekoliko tjedana invazije. Rusija je sada prisiljena na skupi i dugotrajni konvencionalni rat, koji je izazvao rijetko neslaganje unutar političko-vojnog establišmenta zemlje i doveo do toga da se unutarnje borbe Kremlja izliju na otvoreno.

Jedina pobjeda koju su ruske snage zabilježile u posljednjih nekoliko mjeseci dogodila se u siječnju kada su se Ukrajinci povukli iz rudarskog grada Soledara u regiji Donjeck u istočnoj Ukrajini. A znakovi su da su Rusi na rubu još jedne pobjede s Bakhmutom, samo šest milja jugozapadno od Soledara, koji će vjerojatno uskoro pasti u njihove ruke.

Nijedna od ovih krvavih pobjeda nije nešto više od simboličnog uspjeha unatoč velikim žrtvama koje su vjerojatno pretrpjele obje strane. Taktički nijedna pobjeda nije značajna - a neki zapadni dužnosnici privatno kažu da je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom možda bilo bolje savjetovati da se ranije povukao iz Soledara i sada iz Bakhmuta, otprilike na isti način na koji su se Rusi u studenom izborili za povlačenje iz svog vojno beznadnog položaja na Kherson.

Sve oči uprte u Donbas

Vjerojatno će fokus Rusa biti na istočnoj regiji Donbas. Andriy Chernyak, dužnosnik ukrajinske vojne obavještajne službe, rekao je za Kyiv Post da je Putin naredio svojim oružanim snagama da zauzmu cijeli Donjeck i Lugansk do kraja ožujka. "Primijetili smo da ruske okupacijske snage preraspoređuju dodatne jurišne skupine, jedinice, oružje i vojnu opremu prema istoku", rekao je Chernyak. “Prema vojnoj obavještajnoj službi Ukrajine, Putin je izdao zapovijed da se zauzmu svi teritoriji Donjecke i Luganske regije.”

Drugi ukrajinski dužnosnici i zapadni vojni analitičari sumnjaju da bi Rusija mogla posegnuti za nekim zamjenskim znakovima kako bi odvratila pažnju i zbunila. Tako su osujetili prevaru koja je stigla iz Bjelorusije, imitirajući prošle veljače udar sa sjevera na Kijev i zapadno od glavnog grada prema Vinici. Ukrajinski obrambeni dužnosnici procjenjuju da je trenutno samo 12.000 ruskih vojnika u Bjelorusiji, koji navodno samo održavaju zajedničke vježbe s bjeloruskom vojskom.

Kombinirano ratovanje

Proboji će, međutim, vjerojatno biti neuspješni za Ruse ako neće moći ispraviti dva velika propusta koji su do sada pratili njihove vojne operacije - lošu logistiku i neuspjeh u koordinaciji pješaštva, oklopa, topništva i zračne potpore za postizanje međusobno komplementarnih učinaka, inače poznatih kao kombinirano ratovanje.

Kada je u siječnju objavilo imenovanje generala Valerija Gerasimova, bivšeg načelnika stožera obrane, za glavnog zapovjednika ruskih snaga u Ukrajini, rusko ministarstvo obrane istaknulo je “potrebu organiziranja bliže interakcije između tipova i rodova trupa,” drugim riječima poboljšati kombinirano ratovanje.

Michael Kofman, američki stručnjak za ruske oružane snage i suradnik Centra za novu američku sigurnost, ocjenjuje da su logistički problemi Rusije možda većim dijelom prevladani.

“U ruskoj logistici je bilo dosta reorganizacije i prilagodbe. Mislim da razgovor o ruskim logističkim problemima općenito pati od previše anegdotalizma i primljene mudrosti”, rekao je.

Ako to ne uspije, mnogo će za Rusiju ovisiti o tome koliko je Gerasimov uspio uvježbati svoje popunjene snage u kombiniranom ratovanju i postoje velike sumnje je li imao dovoljno vremena za to. Kofman vjeruje da bi ukrajinskim snagama “bilo bolje da apsorbiraju ruski napad i iscrpe ruski ofenzivni potencijal, a zatim preuzmu inicijativu kasnije ovog proljeća. Budući da su potrošeni streljivo, bolje trupe i oprema, to bi moglo učiniti rusku obranu sveukupno slabijom.” Sumnja da bi se ofenziva "mogla pokazati neuspješnom".