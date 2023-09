Posljednjih dana zaoštrila se retorika na relaciji Varšava - Kijev. Iako su do sada bili među onima koji su prednjačili u slanju pomoći Ukrajini, što one vojne, a što one humanitarne, situacija bi se sada mogla promijeniti. Naime, poljski premijer Mateusz Morawiecki za televizijski kanal Polsat News nedavno je kazao da Poljska neće više slati oružje Ukrajini, zato što sada naoružavaju sami sebe.

Sve se to izdogađalo nakon što su u petak Poljaci stavili embargo na uvoz žitarica iz Ukrajine. Ukrajina ju je zbog toga tužila pred WTO-om, a Volodimir Zelenskij kritizirao pred Vijećem sigurnosti UN-a. Svi ti potezi Kijeva nisu baš najbolje sjeli Poljacima.

Trzavice su vrlo lako objašnjive

Stoga se postavlja pitanje što je pozadina ovog verbalnog sukoba i može li to ugroziti Poljsku pomoć Ukrajini? Geopolitički analitičar Denis Avdagić u razgovoru za Net.hr kaže da su ove trzavice vrlo lako objašnjive, a u pozadini je jedna ključna stvar - pitanje izvoza žita.

"I hrvatski premijer je rekao da smo spremni biti tranzitna zemlja, ali ne odredišna zemlja za ukrajinsko žito. Radi se o tome da je to cjenovno vrlo nelojalan konkurent s obzirom na regulativu Europske unije i onu u Ukrajini. Ne možete samo tako uvoziti žito iz Ukrajine", kaže Avdagić.

Ovo su okolnosti kakve jesu, ratne, problem transporta, općenito Rusije koja želi naštetiti ne samo time Ukrajini, već i brojnim zemljama koje ovise o tom žitu, a njegov transport nažalost poskupljuje u trenutku kada više nije moguće ići rutom koja je najpovoljnija, odnosno Crnim morem, pojašnjava.

"U sve to skupa uklopite poljske izbore, naelektriziranost situacije u Poljskoj i svaka pa i nesmotrena rečenica, poruka, se neće prihvatiti jako dobro i naići će čak i na žešći odgovor. To su jednostavno činjenice koje treba uzeti u obzir", kaže.

Diplomacija mora spriječiti ovakve situacije

Avdagić ističe da to ne znači da je Poljska okrenula leđa Ukrajini, ali treba isto tako s ukrajinske strane biti dobro svjestan da su tamo izbori u listopadu, a ukrajinskim diplomatima mora biti jasno da na takvo što moraju računati.

"Oni jesu u ratu, ali upravo baš zato ratna diplomacija mora biti daleko agilnija i proaktivnija i spriječiti ovakve situacije, a ne indicirati ih", kaže nam analitičar.

Na pitanje hoće li to poljuljati odnose unutar NATO-a, Avdagić kaže da neće. "Ne, zašto bi? U odnosima u NATO-u nema razloga da poljulja", smatra.

"Pitanje uvoza, odnosno izvoza ukrajinskog žita u ovom trenutku je zapravo ključno pitanje Europske unije. Mi smo digli te restrikcije pri čemu su neko vrijeme zaštitu imale zemlje koje su najbliže Ukrajini. To je isteklo, oni su odlučili ponovo podići tu zaštitu, prije svega radi vlastitih farmera i vlastite proizvodnje žita", kaže Avdagić.

Pojasnio je i da je nedavno hrvatski premijer rekao da mi želimo pomoći Ukrajini da izveze, da budemo dio te transportne koalicije, ali ne da budemo odredište, jer bi ukrajinsko žito uništilo domaće proizvođače.

"To je naprosto činjenica jer cjenovno ne možete konkurirati", kazao je Avdagić.

Prema zadnjim vijesti iz Kijeva, navodno dva ministarstva poljoprivrede pokušavaju izgladiti spor koji je nastao.

