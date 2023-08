Nakon što je SAD jučer najavio novi paket vojne pomoći Ukrajini od 197 milijuna funti, vojni analitičar Sean Bell rekao je za Sky News da je financiranje potrebno za zamjenu ukrajinskog oružja.

Bell je naglasio da je jasno da Ukrajinci u ovom trenutku troše streljivo izvanrednom brzinom: "Jedan od razloga zašto mislim da vidimo ovo kapajuće financiranje je što promatramo ono što Ukrajinci najbrže troše i pokušaj ponovnog opskrbljivanja", dodaje.

Slojevita ruska obrana

Naime, Bell kaže da je Ukrajina posebno pod pritiskom da probije rusku "slojevitu obranu" kako se približavaju zimski mjeseci. "Sada izgleda kao da je oko Robotinea, koji se nalazi istočno od Zaporižja, Ukrajina dosta napredovala", ističe vojni analitičar.

"Iako se linija fronte nije značajno pomaknula, nakon što se probiju kroz tu vanjsku koru očekujemo da ćemo vidjeti dosta više zamaha", dodaje.

"Iako je ostalo još dosta od jeseni, čak i kad se probiju, njihov cilj neće biti samo probiti se, cilj im je presjeći kopneni most, probiti se do južne obale i potom se konsolidirati", kaže te upozorava: "Ponestaje im vremena za to pa će napredak u sljedećih nekoliko tjedana biti apsolutno ključan."