Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opisao je nove operacije IDF-a (Izraelske obrambene snage) kao ulazak u "drugu fazu" rata.

Vojni analitičar Sean Bell analizirao je što bi to moglo značiti u praksi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Eliminacija Hamasa je "golem pothvat", no Netanyahu je obećao da će to učiniti bez obzira na to koliko dugo bude trebalo, rekao je Bell za Sky News.

"Sada nas čeka duga ofenziva", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodaje, ako Izrael namjerava ukloniti Hamas s vlasti na sjeveru, mora zauzeti grad Gazu, što je "stvarno težak vojni cilj za postići".

Ići će ulicu po ulicu?

Možda će pokušati opkoliti grad i postupno probijati ulicu po ulicu kako bi preuzeli kontrolu, prije nego što ga vrate palestinskim vlastima u nekom trenutku u budućnosti, objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ali što je s borcima Hamasa u južnoj Gazi? Trenutno je vrlo teško vidjeti kako ćete to zapravo riješiti, ali čini se da je to njihov plan u ovom trenutku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekao je kako je vjerojatno da će se rizik za taoce povećati "kao rezultat Netanyahuove odluke".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Više od 8.000 ljudi ubijeno je u Gazi, gotovo polovina su djeca

Broj ubijenih u Gazi popeo se na 8.005, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze koje vodi Hamas.

Oko 3.324 djece je među onima koji su umrli od 7. listopada, navodi se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U svom posljednjem ažuriranju, ministarstvo je izvijestilo da je umrlo 7650 ljudi, što znači da se broj umrlih povećao za 355.

Bivši izraelski ministar vanjskih poslova rekao je da su akcije njegovih snaga dio invazije, ali nacija nema alternativu.

Na pitanje je li trenutna akcija izraelskih snaga invazija, Tzipi Livni je rekla: "Da, ovo je dio toga."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekla je Trevoru Phillipsu: "Nemamo druge alternative [za eliminaciju Hamasa]. Kao što sam vam već rekla, bila sam članica izraelske vlade tijekom vojnih operacija protiv Hamasa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Jednom smo pokušali postići odvraćanje, drugi put se dogovorili, ali ništa ne pomaže.

Nastavila je: "To nije lak zadatak. Ali koja je druga alternativa?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ratni zrakoplovi napadaju ceste do najveće bolnice u Gazi

Izraelski ratni zrakoplovi uništili su većinu cesta koje vode do al Shife u gradu Gazi, koji je prepun pacijenata i ljudi koji traže utočište, tvrde stanovnici.

IDF je tvrdio da se Hamas ugradio u i oko bolnice koja se nalazi na sjeveru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Doći do bolnice postaje sve teže", rekao je Mahmoud al Sawah, koji se nalazi u bolnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čini se da žele odsjeći to područje."

'Najnasilnije i najintenzivnije bombardiranje dosad'

Još jedan stanovnik grada Gaze, Abdallah Sayed, rekao je da je izraelsko bombardiranje u posljednja dva dana bilo "najnasilnije i najintenzivnije" od početka sukoba.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Izraelska vojska nije komentirala izvješća o udarima u blizini Shife, ali je prethodno objavila računalno generirane slike za koje je tvrdila da pokazuju lokacije Hamasovih instalacija na tom mjestu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hamas je odbacio optužbe kao "laži" i rekao da su one "preteča za napad na ovaj objekt".