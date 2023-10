Američki dopisnik Mark Stone za Sky News otkrio je detalje o mornaričkoj operativnoj grupi koju Sjedinjene Države šalju u istočni Mediteran. Naime, u tijeku je repozicioniranje šest brodova koji uključuju:

Nosače zrakoplova

USS Gerald R. Ford

Vođene raketne krstarice

USS Normandija

Razarače s vođenim projektilima

USS Thomas Hudner

USS Ramage

USS Carney

USS Roosevelt

Američki predsjednik Joe Biden odobrio je i raspoređivanje borbenih zrakoplova američkog ratnog zrakoplovstva: F-35, F-15, F-16 i A-10 Tank Busters. Time bi se trebala dopuniti već postojeća prisutnost američkog ratnog zrakoplovstva u regiji.

'Radi se o demonstraciji sile'

Američki ministar obrane kazao je kako ti koraci predstavljaju jačanje položaja u regiji, a Mark Stone piše da je to zapravo demonstracija sile. No, to zapravo pokazuje i koliko su bile ozbiljne situacije tijekom vikenda i koliko bi brzo kriza mogla regionalno rasti.

Naime, Izrael u konačnici krivi Iran i njegov zloćudni utjecaj za krvoproliće ovog vikenda. Stone je razgovarao i s regionalnim diplomatima kojima je raspoloženje, kako je kazao, bilo "mračno".

Ako izraelska osveta znači Iran, vrlo malo je vjerojatno da će američke snage djelovati ofenzivno osim ako nisu izravno ugrožene. SAD je spreman pomoći Izraelu ako bude potrebe za tim.

Ipak, predsjednik Biden neće se htjeti vojno angažirati, no bit će spreman brzo rasporediti silu ako to bude potrebno. Nosač zrakoplova mogao bi biti vrlo koristan i u humanitarne svrhe ako evakuacije morem postanu nužne.

