Pogledajte najbizarniji jedanaesterac vikenda!
Chelsea se nije proslavio na gostovanju kod West Hama, a mnogi će reći da je do boda došao iz dvojbenog penala. Taj udarac s bijele točke pretvorio se u najbizarniji događaj na utakmici.
Igrači Carla Ancelottija su uoči gostovanja kod West Ham Uniteda dobili neočekivanu priliku odvojiti se od najbliže konkurencije u borbi za englesku titulu.
Manchester United kao 'prva pratilja' iznenađujuće je posrnuo kod Fulhama (0:3) i Chelsea je eventualnim trijumfom na stadionu Boleyn Ground mogao
http://www.dailymotion.com/swf/xbklgk&related=0
Klub sa Stamford Bridgea to nije iskoristio i protiv
U utakmici koja je završila 1:1 oba pogotka postignuta su iz jedanaesterca, a posebno čudan bio je onaj gostiju.
U 60. minuti kapetan West Hama Matthew Upson srušio je Daniela Sturridgea i sudac Mike Dean pokazao je na bijelu točku. Mnogi tvrde da je ugledni engleski arbitar prestrogo dosudio kazneni udarac jer je domaći branič prvo startao na loptu.
http://video.rutube.ru/5c39410e528c797429e6e87462f0cce9
Tu, međutim, nije bio kraj kontroverzama koje je izazvao Dean. Udarac s bijele točke sudac je pretvorio u najbizarniji događaj susreta jer je čak triput tražio od Franka Lamparda da ponovi jedanaesterac. I prvi i drugi put je vezni igrač Chelseaja bio precizan, ali su igrači obiju momčadi prerano utrčali u šesnaesterac. Tek je treći pokušaj Dean konačno priznao...