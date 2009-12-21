Pogledajte najbizarniji jedanaesterac vikenda!

Igrači Carla Ancelottija su uoči gostovanja kod West Ham Uniteda dobili neočekivanu priliku odvojiti se od najbliže konkurencije u borbi za englesku titulu.

Manchester United kao 'prva pratilja' iznenađujuće je posrnuo kod Fulhama (0:3) i Chelsea je eventualnim trijumfom na stadionu Boleyn Ground mogao Crvenim vragovima pobjeći na šest bodova razlike.

http://www.dailymotion.com/swf/xbklgk&related=0

Klub sa Stamford Bridgea to nije iskoristio i protiv Čekićara je uspio izvući samo bod, čime je nastavio loš niz u prosincu. Naime, nogometaši Chelseaja su ovaj mjesec od mogućih 12 osvojili tek pet bodova.

U utakmici koja je završila 1:1 oba pogotka postignuta su iz jedanaesterca, a posebno čudan bio je onaj gostiju.

U 60. minuti kapetan West Hama Matthew Upson srušio je Daniela Sturridgea i sudac Mike Dean pokazao je na bijelu točku. Mnogi tvrde da je ugledni engleski arbitar prestrogo dosudio kazneni udarac jer je domaći branič prvo startao na loptu.

http://video.rutube.ru/5c39410e528c797429e6e87462f0cce9

Tu, međutim, nije bio kraj kontroverzama koje je izazvao Dean. Udarac s bijele točke sudac je pretvorio u najbizarniji događaj susreta jer je čak triput tražio od Franka Lamparda da ponovi jedanaesterac. I prvi i drugi put je vezni igrač Chelseaja bio precizan, ali su igrači obiju momčadi prerano utrčali u šesnaesterac. Tek je treći pokušaj Dean konačno priznao...