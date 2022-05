“Problem saniteta nije od jučer, traje od 2011.godine, kada je jednom dijelu saniteta skinut koeficijent, a drugom dijelu nije. Dakle, jedni vozači saniteta primaju plaću 1500 kuna manju od drugih vozača. Čitavo vrijeme ukazujemo na tu nepravdu i da je to diskriminacija”, rekao je Vladimir Markuš, predstavnik radnika saniteta na press konferenciji ispred KB Dubrava kada je najavio štrajk u cijeloj Hrvatskoj koji bi trebao započeti u ponedjeljak, 16. svibnja.

Net.hr je već više puta pisao o problemima zaposlenika u sanitetu, o tome da ih se često tretira kao da su hitna služba, iako po zakonu nemaju iste ovlasti, niti istu opremu, ali i o tome da nisu svi zaposlenici saniteta u Hrvatskoj izjednačeni, odnosno, da za isti posao dobivaju različiti plaću.

Primjerice, u Gradu Zagrebu taj koeficijent iznosi 0,77, a u susjednoj Zagrebačkoj županiji – 0,95. Prevedeno, za isti posao vozači saniteta u okolici Zagreba plaćeni su više od svojih kolega u Zagrebu. Medicinske sestre, odnosno tehničari, koji rade u sanitetu u Zagrebu imaju koeficijent 0,95, a u Zagrebačkoj županiji 1,06. Organizatori štrajka ovaj puta naglašavaju da ne traže izjednačavanje plaća s vozačima hitne služne iako ih se često jednako tretira, jer poštuju činjenicu da je posao u hitnoj iznimno stresan, nego samo traže izjednačavanje unutar saniteta, da svi u Hrvatskoj koji rade isti posao u sanitetu budu jednako plaćeni.

40 posto ovako, 60 posto onako...

Krunoslav Kušec, predsjednik Sindikata medicinske sestre i tehničari zajedno koji je organizator štrajka, kaže da je omjer višeg i nižeg koeficijenta u Hrvatskoj otprilike 40 posto naprama 60 posto. I to je problem koji pokušavaju riješiti već više od deset godina.

„Svi s kojima razgovaramo kažu da im je jasno da je nepravedno, da se to mora konačno riješiti, i tako od sastanka do sastanka…Osjećamo se namagarčeno. I naše strpljenje ima granice. Vjerujte nam, nikome nije u interesu štrajk, ali mi smo jednostavno – gurnuti u štrajk. Ne želimo uznemiravati građane koji nas trebaju, ali molimo i za razumijevanje, jer ovako više ne ide.“, kaže Kušec u razgovoru za Net.hr.

Objašnjava da su krenule službene obavijesti prema domovima zdravlja i da će štrajk početi u prvoj smjeni 16. svibnja, no neće biti potpun, neće biti „sto posto“: 30 posto kapaciteta će raditi, a 70 posto neće. Znači da će biti zbrinuti onkološki bolesnici, oni koje voze na dijalizu i slično, ali će dio prijevoza biti onemogućen. Naglašava da ne žele ugroziti ničiji život, ali da moraju poslati poruku da misle ozbiljno.

Na pitanje jesu li prije ove odluke razgovarali s nadležnima u Ministarstvu zdravstva, odnosno, jesu li pokušali dogovoriti i sastanak s ministrom zdravstva Vilijem Berošem, Krunoslav Kušec odgovara da niti ne zna točan broj sastanaka koji su održani u Ministarstvu jer ih je bilo mnogo, i da su se redala brojna obećanja koja nisu bila ispunjena.

Državni tajnik se potpisao, ali kao da nije...

„Sada je već prošlo više od godinu dana od sastanka koji je održan u travnju 2021. na kojem je državni tajnik Tomislav Dulibić doslovno stavio svoj potpis na dokument da će u roku od tri mjeseca biti donesena uredba o izjednačavanju koeficijenta. Taj rok je prošao 15. srpnja prošle godine, i naravno, nije se dogodilo ništa. Nakon toga smo ponovno kontaktirali Ministarstvo, uključila se i gospođa Marija Pećanac iz pravne službe – i opet su pala nova obećanja. Da će uredba biti gotova za dva tjedna. Onda smo imali novi sastanak u listopadu prošle godine. Bio je opet prisutan državni tajnik Dulibić, i opet smo dobili nova obećanja, da će uredba biti sređena uskoro, da je rezervirano 100 milijuna kuna za 2022. za sređivanje koeficijenta.

Na kratkom sastanku u listopadu je bio prisutan i ministar Vili Beroš osobno, no, bilo je evidentno da „naš slučaj“ rješava Dulibić, da ministar pogledava njega i očekuje da on to sredi. Rekli smo da ćemo ići u štrajk ako se problem ne riješi, ali očigledno nas nije ozbiljno shvatio. Rekao je samo da štrajk ne dolazi u obzir i otišao dalje. Pa sad vi recite da oni ne rade budale od nas.“, ogorčeno opisuje cijeli niz sastanaka i pokušaja da se problem riješi bez štrajka predsjednik Sindikata Krunoslav Kušec. Dodaje da se očito radi o svojevrsnom „loptanju“ između Ministarstva zdravstva i Ministarstva financija. Prema njihovim informacijama uredba je stigla u Ministarstvo financija, ali je vraćena na doradu u Ministarstvo zdravstva i sada i dalje stoji na toj razini.

„Razumijemo da zdravstvo ima mnogo problema, ali doista je nevjerojatno da se problem ujednačavanja koeficijenta za isti posao vozača i medicinskog osoblja u sanitetu ne može riješiti cijelo desetljeće. Očigledno se te radnike smatra nižom vrstom, građanima drugog reda. Nek ljudi stisnu zube i guraju dalje. Ne shvaća nas se ozbiljno i na žalost - primorani smo ići u štrajk. Ne znam što još možemo učiniti da bi se trgnuli oni koji ne žele riješiti ovaj problem.“, kaže Kušec.

Na pitanje je li ih netko iz Ministarstva kontaktirao nakon najave da kreću u štrajk od 16. svibnja Kušec odgovara negativno. „Nije nitko reagirao, ali nadam se da hoće. Samo oni mogu riješiti problem i omogućiti da građani i dalje, nakon 16. svibnja, dobivaju punu uslugu saniteta. Ovo nije između nas i građana, nego između nas i sustava koji nas ponižava. Ovo je deset godina mrcvarenja i svaki novi ministar zdravstva se čudi ispočetka. Moramo prekinuti taj mučni niz.“, zaključuje Kušec.