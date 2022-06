Ministar Zdravko Marić, o čijem smo boravku u luksuznom apartmanu hotela Bellevue na Malom Lošinju prvi pisali još 18. ožujka ove godine, a onda smo nakon što se pokušalo umanjiti razinu luksuza objavili još i fotografije apartmana s pripadajućom golemom terasom i jacuzzijem – prije nekoliko dana izjavio je da neće objaviti račune o svom smještaju u medijima, nego će ih „dati na uvid“ Povjerenstvu za utvrđivanje sukoba interesa.

Dakle, tri mjeseca nakon otkrića Net.hr-a, nakon vrlo konkretnih upita i ministru Mariću i hotelskoj kući Jadranka d.d. u okviru koje je hotel Bellevue, tri mjeseca nakon prijave Povjerenstvu za utvrđivanje sukoba interesa, nakon još dodatnih otkrića da je smještaj u luksuznom apartmanu plaćen po cijeni obične sobe, ministar je najavio da će „dati na uvid“ svoje račune. I to nakon što je već pokrenuo obranu da je on tražio običnu sobu ali mu je hotel sam od sebe dao luksuzan apartman, tvrdeći pri tome da je to uobičajeno, da je već imao mnogo slučajeva da ga se počastilo boljim za cijenu lošijeg, skromnijeg.

Na to smo ga ponovno podsjetili da imamo rezervaciju, da, dakle, nije rezervirao skromnu sobu, a da je onda „prebačen“ u luksuz, nego je upravo za njega, prije njegova dolaska rezerviran apartman 406/A, uz napomenu usluge: VIP 1. Rezervirao je „g. Filipović“. A jedan od vlasnika hotelske kuće Jadranka d.d. je Krešimir Filipović, poduzetnik s moskovskom adresom i vezama koje vode i do oligarha s EU popisa koji bi trebali biti pod sankcijama.

Nije li prilično ponižavajuće za instituciju Povjerenstva za utvrđivanje sukoba interesa ako ministar uhvaćen u luksuznom apartmanu s nejasnim računom „u džepu“ prije tri mjeseca, tek sada najavi da će „dati na uvid“ račune?

Računi i očitovanje stigli 20. lipnja

Obratili smo se stoga Povjerenstvu s pitanjem kako napreduje slučaj, je li ministar dao na uvid račune, ako nije, ima li Povjerenstvo ovlasti zatražiti ispis s njegovih računa – jer možda ministar financija nije „iskeširao“ nego je platio karticom, li je možda plaćeno online. Pitali smo, dakako, i je li hotelska kuća bila spremna pokazati račune ili je moguće da hotel ne želi isporučiti kopije računa Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa.

Saznali smo tako da je Povjerenstvo od hotela Bellevue dokumentaciju zatražilo 22. svibnja, a odgovor je stigao – 20. lipnja 2022. Dakle, mjesec dana kasnije. A dostavljeno je i „očitovanje uz račun“. Nije li neobično da je menadžmentu hotela trebalo dobrih mjesec dana da iščupa kopije računa iz arhive?

„Povjerenstvo će razmotriti svu pristiglu dokumentaciju te će odlučiti ima li osnove za pokretanje postupka.“, navedeno je u odgovoru iz Povjerenstva, no, nije nam naznačeno je li ministar dao išta ili ništa. Je li dao na uvid svoje račune iz hotela, ako ih još ima (a svojedobno se hvalio da on voli sačuvati račune) ili izvode s tekućeg računa ili kartice – ako je plaćao karticom.

Ako pak ministar doista ništa nije dao ili pokazao, to znači da ustraje u priči da se oko njegova smještaja nije zbilo ništa neuobičajeno, da je to bilo nešto vrlo privatno, ali tako signalizira i da ne razumije ideju Povjerenstva, da ne poštuje jednu od rijetkih institucija koja barem donekle – unatoč svim kresanjima ovlasti – nastoji upozoravati na potencijalno koruptivne situacije.

Građanin vs. ministar

A Marićev boravak u luksuznom apartmanu hotelske kuće koja koristi kredite HBOR-a, državne razvojne banke u kojoj je on predsjednik NO, a koja je i povezana s kontroverznim ruskim kapitalom, nipošto nije običan produženi vikend običnog građanina. Vjerojatno je plan bio preseljenje cijele priče u sferu privatnosti: zato je i ministar i svi oni koji su ga branili naglašavao da je on bio tamo privatno, s obitelji, da taj njegov boravak u luksuznom hotelu nema nikakve veze s njegovom funkcijom.

No, on je primljen u hotel i ugošćen po modelu VIP 1 upravo zato jer je ministar financija. Ni vlasnici (ili jedan od vlasnika, Krešimir Filipović) za koje je ustvrdio da ih upoznao prvi puta tek tada, tijekom tog lijepog produženog vikenda u lipnju 2019., nisu ga poželjeli „upoznavali“, niti „ugošćivali“ zato jer je bio simpatičan građanin sa simpatičnom obitelji. Ugostili su ga zato jer je bio ministar financija. Dali su mu popust koji obični građani nikada neće vidjeti. Uživao je četiri dana u apartmanu za koji je morao platiti oko 35 tisuća kuna, a po svemu sudeći – platio je 25 tisuća kuna manje.

Ministar koji se bavi inflacijom i eurom, koji je u prilici krojiti mehanizme koji će utjecati na one koji više nemaju ni za kakav odlazak na more, morati će se suočiti s činjenicom da je primio dar od onih od kojih nije smio, ali i da je ogoljeno koliko se vezao s političko-poslovnom elitom koja živi drugačije i upravlja Hrvatskom bez imalo osjećaja za one „ispod sebe“.