„Što prije, to bolje“, odgovorio je ministar financija Zdravko Marić na pitanje novinara Nove TV Hrvoja Krešića kada će njegovo ministarstvo i sve ostale nadležne službe pročešljati gdje sve ima sumnji na prikriveno vlasništvo i tragove novca koji vode prema režimu Vladimira Putina. Hrvatska vlada, naime, za razliku od mnogih drugih vlada u EU, vrlo suzdržano objavljuje koga je sve stavila pod sankcije na temelju Uredbe EU uz koju se objavljuju i nadopunjavaju imena ruskih oligarha i tvrtki koje – posredno – putevima novca, doprinose ruskoj agresiji na Ukrajinu.

Kolega Krešić se svojim pitanjem nadovezao na tekst Net.hr u kojem smo pisali o prisustvu Putinovih oligarha na Malom Lošinju i nejasnoj vlasničkoj slici najveće hotelske kuće na otoku, Jadranka d.d. Iako su kao vlasnici Jadranke d.d. predstavljaju državljani RH koji zapravo žive i rade u Rusiji, Predrag Perenčević i Krešimir Filipović, vlasničke linije sežu do fonda Alfa Kapital koji je registriran u Moskvi, a evidentno je bilo da je vezan i za oligarhe s „tjeralice“ EU.

Cijeli je slučaj radnoj grupi formiranoj za provođenje sankcija EU pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova prijavio aktivist s Malog Lošinja Arsen Mujagić, a na upit Net.hr-a iz MVEP nisu decidirano odgovorili hoće li posebno analizirati slučaj Jadranka d.d., ali su načelno odgovorili da će se baviti i slučajevima prikrivenog vlasništva. Iz Jadranke d.d. su najavili likvidaciju zatvorenog investicijskog fonda, a vidljivo je da su nakon prijave Arsena Mujagića i upita s portala Net.hr – uslijedile i promjene u registru vlasništva.

Trag novca

No, tko će istražiti sve te pozadinske manevre i slijediti „trag novca“? Ministarstvo financija nama nije htjelo odgovoriti na upit, a i na pitanje novinara Krešića ministar Marić nije bio pretjerano precizan. Pozvao se na registar stvarnih vlasnika, no, poznato je da je registar u Hrvatskoj funkcionira tako da menadžment tvrtke sam prijavi podatke koje želi. „To je mehanizam koji svim službama služi kao jasan alat da se adekvatno identificiraju stvarni vlasnici koji stoje iza pojedinih poduzeća.“, rekao je optimistično ministar Marić.

No, činjenica je da ni dva tjedna nakon početka agresije, nakon što iz drugih zemalja EU dobivamo informacije o mnogim konkretnim potezima provođenja sankcija protiv konkretnih poduzetnika i tvrtki, hrvatska Vlada ne ostavlja dojam da radi po modelu „čim prije, to bolje“. Problem je, po svemu sudeći, i u tome da su pojedini poduzetnici i tvrtke uspjeli izgraditi i posebne odnose u samom vrhu hrvatske politike.

Kakvi su, dakle, izgledi da se istraži kompletna pozadina oko svih vlasničkih manevara i tragova novca u slučaju tvrtke Jadranka d.d., i vode li oni do Putinova režima, ili ne, s obzirom da su vodeći ljudi u operaciji Jadranka uspješno gradili veze prema ključnim ministrima u mnogim vladama? Prema informacijama i dokumentaciji kojom raspolaže Net.hr i sam ministar financija, Zdravko Marić, bio je gost hotelske kuće Jadranka d.d. i to u najluksuznijem hotelu, Bellevue, u najluksuznijem apartmanu, tzv. predsjedničkom.

Produženi vikend s čarobnim pogledom

Marić je u hotelu Bellevue boravio od 21. do 25. lipnja 2019. – od petka do utorka, te možemo reći da se radilo o tzv. „produženom vikendu“. Da se radi o iznimnom smještaju svjedoči i tekst u kojem se predstavlja apartman na stranicama hotela: „Površina predsjedničkog apartmana iznosi 185 m2, dok je površina terase, opremljene s dva jacuzzija, ležaljkama i garniturom za sjedenje, 119 m2. Uz miris borove šume i pogled na najljepšu malološinjsku uvalu Čikat uživat ćete u svakom danu provedenom u hotelu Bellevue.“

Ove godine će, primjerice, četiri dana krajem lipnja u istom hotelu, u „privatnom suiteu s terasom“ , za četveročlanu obitelj stajati impresivnih 34.650 kuna, no, ne znamo je li to isti „suite“ koji je 2019. koristio ministar Marić, ili je on koristio još luksuzniji od ovog koji se sada nudi za otprilike 5 tisuća eura za četiri noći.

Smještaj rezervirao hrvatski državljanin s moskovskom adresom

Zanimljivo je da je smještaj za ministra Marića tada rezervirao Krešimir Filipović, jedan od hrvatskih državljana s moskovskom adresom, predsjednik Nadzornog odbora Jadranke d.d., dopredsjednik ruske tvrtke Velesstroy, kojeg se predstavlja kao jednog od suvlasnika Jadranke d.d., uz Predraga Perenčevića, također poslovno vezanog i za ruske izvore ali i broje trustove i offhsore tvrtke osnovane u poreznim oazama. Iako se 2014. godine tvrdilo da je hotelska kuća Jadranka prešla u vlasništvo ruskog fonda Prosmvyaza, i to je bilo upisano i u hrvatskim registrima, istraživački novinari su nakon curenja Pandora papers pokazali da je već tada tvrtka bila vezana za obitelj Perenčević i Krešimira Filipovića, a dokazali su da je i mali požar u skladištu hotela Bellevue 2018. godine iskorišten na isplatu 3,1 milijuna eura dividende iz ruskog Velesstroya na račun Jadranke.

Portal Oštro.hr je pisao i o cijelom nizu promjena u registru stvarnih vlasnika tvrtke Jadranka, a u prosincu prošle godine su, primjerice, upozorili i na trust iz Hong Konga „koji se nalazi na vrhu komplicirane vlasničke strukture koja se sastoji od niza offshore tvrtki“ koji su „zaboravili“ unijeti u registar stvarnih vlasnika. Nakon što je EU propisala stroge sankcije protiv ruskih oligarha, aktivist i autor brojnih tekstova na portalu Volim Lošinj, Arsen Mujagić, upozorio je pak da registar vlasnika pokazuje da iza Alfa kapitala, fonda koji je upisan kao vlasnik Beta ulaganja (tvrtke koja je upisana kao vlasnik Jadranke d.d.) stoje i ruski građani Mikhail Fridman, Petr Aven, Aleksej Kuzmičev i German Khan – koji bi prema listi EU trebali biti pod sankcijama, no, oni su taman u trenutku objave teksta Net.hr-a nestali iz registra. Iz hotelske kuće Jadranka d.d. nam je službeno odgovoreno da se radi na likvidaciji fonda koji stoji iza Beta ulaganja, no, radi li se o stvarnim poslovnim zahvatima ili samo brisanju tragova koji vode prema Moskvi – trebala bi odrediti nadležna tijela, između ostalog i Ministarstvo financija.

Marić ne želi objasniti dubinu prijateljstva

A kako će to učiniti Ministarstvo financija ako se ministar financija i prijateljski zbližio s jednim od ključnih igrača u operaciji preuzimanja tvrtke Jadranka d.d., dopredsjednikom Velestroya, vezanog za cijelu mrežu milijunskih poslova i u Rusiji i u Europi? S obzirom da je za boravak u luksuznom apartmanu hotela s pet zvijezdica rezervaciju upisao upravo g. Filipović osobno, može se pretpostaviti da ministar Marić i Krešimir Filipović komuniciraju i formalno i neformalno, pa možda i – prijateljuju.

Na žalost, ministar Marić nije odgovorio niti na ovaj upit Net.hr-a, odnosno, izbjegao je pojasniti dubinu svog odnosa s jednim od suvlasnika Jadranke d.d. i moćnim i tajnovitim poduzetnikom koji je upleten u milijunske poslove i u Rusiji i izvan Rusije, uz mnogo kombinatorike preko netransparentnih trustova i offshore tvrtki. Nije nam odgovorio niti je li u luksuznom apartmanu boravio privatno ili poslovno, te je li podmirio osobno cijeli račun ili je možda dobio kakav popust.

Krediti HBOR-a, a Marić u NO HBOR-a

Također, ne treba zanemariti niti činjenicu da tvrtka Jadranka d.d. godinama dobiva izuzetno povoljne kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR-a), a da je upravo ministar financija Zdravko Marić predsjednik NO HBOR-a. Vezanost Jadranke d.d. je započela još prije prodaje Jadranke tvrtki Beta ulaganja 2014. (za koju se prvo tvrdilo da iza nje stoji ruska banka Prosmvyaza, zatim fond Alfa kapital, a sada da je isključivo u vlasništvu obitelji Perenčević i Filipović) jer je 2012. godine dobiven kredit od 9 milijuna eura, no već 2014. godine slijedi novi kredit od 126 milijuna kuna, 2015. godine potpisuju se ugovori za nove kredite HBOR-a za izgradnju pojedinih hotela ( 24 milijuna kuna za hotel Hortensia, te oko 26 milijuna kuna za hotel Punta), 2017. godine za Kamp Slatina HBOR daje kredit od 331 tisuća eura, a u jesen 2019. – dakle nekoliko mjeseci nakon boravka ministra Marića u apartmanu hotela Bellevue – HBOR dodjeljuje novi kredit od 3.9 milijuna eura, uz kamatu od 2 posto, rok povrata u 26 jednakih polugodišnjih rata od lipnja 2024. do prosinca 2036 godine, a „povrat kredita je osiguran zasnivanjem založnog prava na nekretninama i zadužnicama“.

Pitali smo stoga je li se ministar Marić oko cijele situacije i svog boravka u apartmanu u okviru hotelske kuće konzultirao s Povjerenstvom za sukob interesa, odnosno, je li se izuzimao – ako je u prijateljskim odnosima s Krešimirom Filipovićem, kod glasanja za kredite Jadranke d.d., no do zaključenja teksta nismo dobili niti taj odgovor.

S obzirom da se radi o dopredsjedniku tvrtke Velesstroy koja je nedvojbeno vezana za režim Vladimira Putina, s obzirom da se radi o poduzetnicima za koje je otkriveno u Panama papers da su vezani uz neobične novčane transakcije, a trebalo bi rasvijetliti vrludanja u registru „stvarnih vlasnika“ – što prije to bolje – važno je da ministar Zdravko Marić pojasni svoje veze i eventualnu bliskost s ekipom koji bi upravo službe iz njegova resora trebale rasvijetliti. I radi sankcija, ali i radi hrvatskog gospodarstva u kojem bi trebalo dizati kriterije za sprečavanje ulaska sumnjivog kapitala.