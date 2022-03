Nakon objave teksta na Net.hr-u pod naslovom RUSKA MREŽA NA LOŠINJU / Net.hr otkriva: Vlasnici povezani s ruskim oligarsima ugostili Marića u luksuznom apartmanu, a on bi sad trebao istraživati njihove čudne veze stigla je reakcija Ministarstva financija. Reakciju prenosimo u cijelosti, bez intervencija:

"Odmah na početku ističemo kako mjerodavne nadzorne službe Ministarstva financija obavljaju svoje poslove u skladu s posebnim zakonima, važećim procedurama te potpuno samostalno, neovisno i bez ikakvog utjecaja od bilo koga, pa tako i ministra financija. To se odnosi i na poslove u vezi provedbe Uredbe Vijeća (EU) 269/2014. i drugih akata o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine.

S obzirom na to da se u tekstu problematiziraju podaci sadržani u Registru stvarnih vlasnika napominjemo kako je netočan navod da su u odnosu na trgovačko društvo JADRANKA d.d. citiramo „nakon prijave Arsena Mujagića i upita s portala Net.hr – uslijedile i promjene u registru vlasništva.“ Naime, u Registru stvarnih vlasnika su od 18. kolovoza 2020. kao stvarni vlasnici JADRANKE d.d. upisani Predrag Perenčević i Krešimir Filipović i od tada nije bilo promjena stvarnih vlasnika te se dotični i danas vode kao stvarni vlasnici društva.

Napominjemo kako su odgovorne osobe u pravnim osobama dužne točne i ažurirane podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima pravne osobe upisati u Registar stvarnih vlasnika. Za pravne osobe koje nisu upisale podatke o stvarnim vlasnicima ili su upisani netočni ili nepotpuni podatci u Registar stvarnih vlasnika, su propisane su sankcije u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna (ako je prekršajem ostvarena imovinska korist ili je nastala šteta sankcija može iznositi do 750.000 kuna). Za odgovorne osobe u pravnim osobama propisane su sankcije u iznosu od 5.000 do 75.000 kuna (ako je prekršajem ostvarena imovinska korist ili je nastala šteta sankcija može iznositi do 100.000 kuna).

Ponovit ćemo i da nadležne službe Ministarstva financija iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma potpuno samostalno, neovisno i bez ikakvog utjecaja od bilo koga provode aktivnosti iz svoje nadležnosti u pogledu utvrđivanja svih okolnosti u vezi podataka unesenih u Registar stvarnih vlasnika. Pritom, u svome radu surađuju i s drugim tijelima iz sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (prije svega s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske), sve s ciljem sprječavanja i sankcioniranja zloporabe određenih aktivnosti u pogledu pranja novca i financiranja terorizma.

Slijedom predstavke Arsena Mujagića u kojoj se izražava sumnja u točnost podataka u Registru stvarnih vlasnika za društvo Jadranka d.d. Stalna skupina za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja inicirala je provedbu nadzora s ciljem provjere navoda iz spomenute predstavke. Nadzor će u skladu sa zakonskim ovlaštenjima provesti Porezna uprava.

'Nije odsjeo u najluksuznijem, niti predsjedničkom apartmanu'

U odnosu na navode iz teksta napominjemo kako je ministar Marić 2019. godine boravio u hotelu Bellevue na Malom Lošinju u privatnom aranžmanu. Pritom nije odsjeo niti u najluksuznijem, a niti u predsjedničkom apartmanu. Ministar Marić je i ranije, dok još nije bio na dužnosti ministra financija, na Malom Lošinju boravio u privatnom aranžmanu jer je tri godine za redom provodio ljetni godišnji odmor u hotelu Vespera iste grupe na Malom Lošinju pri čemu je uvijek na uobičajeni način rezervirao smještaj i podmirivao prateće troškove, isto kao i 2019. godine. Dakle, smještaj za ministra Marića nije niti 2019. godine, ali niti ranijih godina rezervirao gospodin Krešimir Filipović. Dapače, ministar Marić je tom prilikom krajem lipnja 2019. godine gospodina Krešimira Filipovića tek upoznao, prije toga nije s njim imao niti izravne niti neizravne kontakte niti je nakon toga u ikakvom stalnom kontaktu.

U odnosu na navode iz teksta u kojima se imputira utjecaj ministra Marića na odluke Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) ističemo da, od kada je ministar Marić po svojoj funkciji ministra financija ujedno i predsjednik Nadzornog odbora HBOR-a, Nadzorni odbor nije donosio odluke vezane za odobravanje novih kredita HBOR-a trgovačkom društvu Jadranka d.d. Od kada je ministar Marić predsjednik Nadzornog odbora HBOR-a, prvi i jedini put kada je Nadzorni odbor donosio bilo kakve odluke vezane za društva iz Jadranka grupe bilo je 14. ožujka 2019. kada je Nadzorni odbor jednoglasno dao na suglasnosti na odluke Uprave HBOR-a o izmjenama instrumenata osiguranja društvima Jadranka kampovi d.o.o. i Jadranka hoteli d.o.o. za kredite koji su odobreni u razdoblju od 2013. do 2015. kada ministar Marić nije bio niti predsjednik Nadzornog odbora, a niti ministar financija.

Radi potpunog informiranja javnosti napominjemo i kako je, u skladu s dobrom bankarskom praksom, u proces kreditiranja uključen niz organizacijskih jedinica HBOR-a pri čemu predsjednik Nadzornog odbora nema utjecaja niti na odluke, a niti na ocjene kako stručnih službi, tako i uprave HBOR-a. Prema informacijama stručnih službi HBOR-a trgovačko društvo Jadranka d.d. uredno otplaćuje svoje obveze prema HBOR-u.

Slijedom navedenog, neutemeljeno je insinuirati da je ministar Marić bilo kome pogodovao na bilo koji način, odnosno da je iskoristio svoj položaj dužnosnika da bi osobama koje je upoznao omogućavao ostvarivanje bilo kakve koristi.