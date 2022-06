"Izuzetno mi je drago što je Europska komisija jučer pozitivno ocijenila hrvatsko zadovoljavanje nominalnih kriterija konvergencije što nas praktički dovodi na korak od ulaska u europodručje, znači završetak puta na koji smo krenuli 2017. i sada ga privodimo kraju. To će za Hrvatsku značiti puno, puno više koristi nego troškova, bit će dobro kako za građane u Hrvatskoj tako i za poduzeća i samu državu", istaknuo je Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, u izjavi za medije povodom službenog posjeta Valdis Dombrovskisa, potpredsjednika Komisije za gospodarstvo i trgovinu, Hrvatskoj, javlja HRT.

"Ulazak u europodručje Hrvatsku će učiniti puno otpornijom na sve šokove i krize kojih, kao što ste vidjeli, u zadnje vrijeme ima jako puno. Svakako je puno bolje biti u europodručju u ovakvim trenucima nego izvan njega", poručio je guverner.

Dombrovskis: 'Možemo se koncentrirati na prktične pripreme uvođenja eura u Hrvatsku

Dombrovskis je još jednom čestitao Hrvatskoj na, kako je rekao, ovom historijskom uspjehu.

"Izvješće Europske komisije otvorilo je put za ulazak Hrvatske u europodručje 1. siječnja 2023. Naravno, još je potrebno dobiti potvrdu država članica EU-a, ali sigurni smo u pozitivan ishod. Možemo se koncentrirati na praktične pripreme za uvođenje eura u Hrvatskoj", poručio je dodavši da je današnji sastanak bio posvećen tim pripremama.

Vujčić: Dio bankomata će do 31. prosinca morati imati kune

Na pitanje novinara o načinu na koji će bankomati prijeći na euro, Vujčić je odgovorio da je u pitanju zahtjevan proces.

"To je zahtjevan proces, ali on će biti napravljen tako da će dio bankomata do 31. prosinca morati imati kune jer će kune biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja do toga datuma. Većina bankomata će već biti opskrbljena eurima, dio će ih morati ostati s kunama, a onda će se nakon 1. siječnja, recimo do 15. siječnja, svi bankomati opskrbiti eurima", objasnio je guverner HNB-a dodavši da će do 15. siječnja biti dopušteno i plaćanje u kunama.

U Hrvatskoj su kamate ostale niske kao i prije

Na pitanje je li u ovom kriznom vremenu uputno ulaziti u eurozonu, Vujčić odgovara da je to najbolji trenutak.

"Ja mislim da je dokaz za to da smo u početku pandemijske krize imali već potporu i Europske središnje banke i to nam je pomoglo da prebrodimo krizu, a u ovom trenutku možete vidjeti da za razliku od većine drugih zemalja EU-a koje nisu članice eurozone i u kojima su kamatne stope već znatno porasle od početka ratne krize u Ukrajini, u Hrvatskoj su kamate ostale niske kao što su bile i prije. To je zato što tržišta u ovom trenutku već na neki način anticipiraju ulazak Hrvatske u eurozonu", izjavio je Vujčić.

Potpredsjednik Komisije za gospodarstvo i trgovinu Valdis Dombrovskis u službenom je posjetu Hrvatskoj. Osim s guvernerom Vujčićem, razgovarao je o hrvatskom ulasku u eurozonu s predstavnicima Vlade i premijerom Andrejom Plenkovićem te predstavnicima Sabora.