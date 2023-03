Kontinuiramo održavamo sastanke po tom pitanju. Naši građani trebaju znati da kao što smo u svim krizama pomagali građanima i gospodarstvu, to ćemo nastaviti raditi i dalje", istaknuo je ministar Davor Filipović najavljujući novi paket mjera kojima bi se trebalo obuzdati poskupljenja.

"Cijeli paket izrade novih mjera, uz premijera, koordinira potpredsjednik Vlade Oleg Butković. Ne mogu govoriti o detaljima jer se na njima još radi, ali građani trebaju znati da će se mjere od 1. travnja nastaviti. Dok god traje kriza, Vlada će biti uz građane.", rezolutan je.

A kako doznaje Jutarnji, čini se da će novi paket mjera Vlada iskoristiti kako bi kaznili one trgovačke lance koji su se oglušili na vladin zahtjev. Iako ne postoji nikakav zakonski propis koji bi im to omogućio, izvor iz Vlade kaže za Jutarnji da će Vlada uskratiti pomoć onim trgovačkim centrima koji nisu dostavili popis cijena, na temelju kojih su se radile tzv. bijele liste.

Vlada je od 10 najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj zatražila liste od oko 300 proizvoda u 80 kategorija s cijenama prije i poslije Nove godine kako bi građani mogli sami usporediti kod koga je i koliko došlo do poskupljenja nakon uvođenja eura.

Samo tri dostavili popis

Od 10 velikih trgovaca, liste s cijenama proizvoda dostavili su samo domaći trgovački lanci Konzum, KTC i Tommy, pa bi oni i dalje trebali računati na subvencioniranu cijenu električne energije i plina. Kaufland, Lidl, Spar, Plodine, Studenac, NTL, Mlin i pekare nisu dostavili svoje cijene, pa bi ubuduće mogli plaćati struju i plin po nekoliko puta većim cijenama nego dosad.

Jedan od prijedloga o kojem se raspravlja da se iz novog paketa vrijednog milijarde eura izostavi one koje Vlada proziva da se nisu ponijeli korektno. " Tim trgovačkim lancima koji nisu dostavili cijene sigurno nećemo pomagati", rekao je izvoz iz Vlade, ističući kako nisu osvetoljubivi.

'Prvi glas, ali ako je istina, dovodi u pitanje ustavnost'

Martin Evačić, direktor NTL-a, domaćeg trgovačkog lanca koji nije dostavio cijene, kaže da nema tu informaciju, da bi ih to potpuno iznenadilo, te da ne zna kojim bi se to propisom moglo definirati na način da samo oni koji su dostavili cijene budu korisnici paketa pomoći. " Tu bi se sigurno mogla dovesti u pitanje zaštita tržišnog natjecanja i ustavnost. Ne mogu komentirati tu najavu jer mi je to prvi glas"., kaže Evačić.

U slučaju da do toga doista dođe, a zasad nije jasno na koji bi način Vlada to mogla definirati, struja bi, kaže Evačić, za njih narasla oko četiri-pet puta, a plin bi poskupio nešto manje jer je cijena padala, ali svakako bi ih to dovelo u probleme.

"Uz te velike cijene energenata i zamrznute cijene određenog broja proizvoda, što nam je nametnuto, sigurno bismo radili s gubitkom, i to za NTL značajnim. A budući da radimo u dijelu Hrvatske koji se ionako iseljava i da pokrivamo otprilike šezdeset naselja gdje smo jedini trgovac, vjerojatno bismo zatvarali trgovine po tim mjestima i ostali locirani negdje u urbanim sredinama", upozorava Evačić.

Strani trgovci, dodaje, to bi izdržali jer iza njih stoje jake matice, za razliku od srednjih hrvatskih trgovaca. "Hrvatske trgovine ionako se prodaju jer sve teže posluju, a s ovime bi hrvatska trgovina vjerojatno potpuno nestala za godinu do dvije", kaže direktor NTL-a.

I oni koji su dostavili cijene sumnjaju da će biti selekcije

"Osobno ne vjerujem da će Vlada za time posegnuti jer je svjesna situacije na tržištu. Ne znam na temelju kojeg propisa bi se to reguliralo kad mi nismo ni po kojem propisu bili obvezni dostaviti podatke o cijenama proizvoda", zaključuje Evačić.

Ni Ivica Katavić, predsjednik Nadzornog odbora KTC-a, tvrtke koja je dostavila podatke za bijelu listu, ne vjeruje da će doći do toga da će neki trgovci biti izostavljeni iz novog paketa mjera pomoći.

"Siguran sam da će država pomoći svima. Dok ne vidim prijedlog mjera, ne mogu ih komentirati. Ali siguran sam da neće biti izuzetaka po bilo kojem kriteriju za bilo koga", kaže Katavić.