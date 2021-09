Ulaganje u kriptovalute nestabilno je i riskantno. Iako se za kratko vrijeme investicija može udvostručiti, isto tako se brzo može i istopiti, piše Zimo.hr. Na tržištu kriptovaluta često se čini da nema pravila koja utječu na pad i rast tih valuta, ali želja za brzom zaradom ili nadom kako je dugoročno riječ o dobrom ulaganju često biva jača od opreza.

Svi koji ulažu u kriptovalute, trebali bi biti svjesni da će povremeno doći do brzog i velikog pada njihove vrijednosti. Upravo svjedočimo jednom takvom razdoblju u kojem su kriptoburze ušle u 'crveno', a gubitak vrijednosti kriptovaluta je dvoznamenkast.

Razloge pada treba tražiti u Kini

Razloge za ovaj pad, pretpostavljaju neki analitičari, treba tražiti u - Kini. Naime, problemi s nekretninskim divom Evergrande uzrokovali su potrese na svjetskim burzama te financijski svijet s nestrpljenjem čeka ishod drame s prezaduženom kompanijom čiji su prihodi prošle godine bili veći od 100 milijardi dolara. S obzirom na to da država vjerojatno neće spašavati ovu kompaniju, usporedbe sežu do one s urušavanjem Lehman Brothersa s kojim je počela velika financijska kriza 2008. godine.

Govoreći na televiziji N1 o odgovoru nebankarskog financijskog sektora na koronakrizu, predsjednik uprave HANFE Ante Žigman rekao je da je taj odgovor bio uspješan te da provedeni stres test pokazuje kako bi izdržao i crni scenarij rasta inflacije i kamatnih stopa. U mirovinskim fondovima je skoro 130 milijardi kuna i mirovine su sigurne, a da bi prinosi bili još viši, smatra Žigman, zakonskim izmjenama treba olakšati rizična ulaganja, ali nikako u kriptovalute.

Tri velika rizika investiranja u kriptovalute

On ih nikako ne preporučuje građanima.

"Radi se o vrlo rizičnoj investiciji. Spomenut ću tri vrlo velika rizika. Prvi je rizik vrijednosti koji može vrlo brzo pasti. Čim se pojavi neka kriza, prvo će vam padati te najrizičnije vrijednosti. One mogu pasti na toliko niske vrijednosti da vam izbriše cijelu ušteđevinu. Drugi rizik je taj što se radi o investicijama koje uopće nisu regulirane. Tržišete kriptovaluta apsolutno je neregulirano i svatko tko se u to upusti mora znati da nema apsolutno nikakvu zaštitu, ni pasivnu ni aktivnu. Treće, a to često vidimo u medijima, su prevare vezane uz te kriptovalute. Oni u tom kontekstu koriste taj prostor poluinformiranosti i navlačenja nekih celebrityja koji o tome pričaju, da ljudi u to uđu. U tom kontekstu, to je oblik imovine koji je izuzetno toksičan i rizičan te nikako ne bih ikome preporučio da u to uđe", kazao je Žigman za N1.