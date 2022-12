Hrvatsku trese nova rekordna inflacija. Nakon prošlomjesečnih 13,2 %, porast cijena dobara i usluga u studenom se popeo na 13 i pol posto, kažu podaci DZS-a. Najviše je poskupjela hrana, zatim bezalkoholna pića pa restorani i hoteli, pokućstvo i cijene stanovanja. Ako se gleda prema posebnim skupinama, na godišnjoj razini najskuplje plaćamo energiju, 21 % više.

Čeka se smanjivanje potrošnje koja je Hrvatskoj glavni generator rasta BDP-a.

"Najviše mi je žao djece. Kad smo u dućanu, kaže 'mama ja bih čokoladu'. A nema se", kaže Riječanka Vesna Vakaro za RTL-ov Danas.hr.

Vlada je ranije najavljivala ispuhivanje inflacije do kraja godine. No ministar sada govori da odgovornost nije na njima. "Inflacija odnosno očuvanje cijena primarni je cilj HNB-a prebacuje lopticu Marko Primorac. Premijer pak krivi trgovce odnosno one "koji ponekad i neopravdano dižu cijene".

Barem gorivo pada

U moru zabrinjavajućih vijesti ima i jedna svijetla točka. Cijene goriva će opet pasti. Još danas se trguje na burzama, ali trend je jasan: benzin bi od utorka, prvi put od ožujka 2021., mogao pasti ispod 10 kuna po litri.