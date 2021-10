Bitcoin se vratio. Naime, kriptovaluta je jučer ojačala, premašivši 55.000 dolara i dosegnuvši najvišu razinu od sredine svibnja. Regulatorni strahovi su popustili ovaj tjedan nakon što su i ministrica financija Janet Yellen i predsjednik SEC-a Gary Gensler izjavili da ne planiraju nametati ograničenja u trgovini kriptovalutama, piše CNBC.

Bill Baruch, predsjednik tvrtke Blue Line Capital, imao je plan tijekom ljeta ojačati svoju poziciju u bitcoinu kako mu je cijena padala (pao je na 32.000 dolara) i dodati mu ako padne na čak 20.000 dolara.

“Nije došao do tamo. Nisam dobio potpunu poziciju, ali to me je na kraju dovelo do toga da sam dodatno istražio i pokušao pronaći gdje bih još mogao uložiti ovaj novac koji želim da bude u kriptu", rekao je Baruch za CNBC -jevu" Trading Nation "u srijedu.

Koje su alternative?

Baruch je istaknuo dvije kriptovalute iza kojih stoji kao alternative bitcoinu - Solana i Algorand. “Solana je zapravo trenutno moj najveći udio, u to sam ušao u pravo vrijeme i prilično je naglo poraslo… a Algorand mi se čini kao Solana prije dvije do tri godine”, otkrio je.

Algorand izgleda konstruktivno na ljestvicama, nastavlja. Baruch kaže da se čini kao povoljna kupovina sve dok drži iznad 1,50 USD. U srijedu se trgovalo po 1,82 dolara.

Delano Saporu, osnivač New Street Advisors, kaže da bi veće usvajanje bitcoina trebalo značiti nastavak oporavka. Konstruktivniji naslovi u svijetu kriptovaluta imat će domino efekt privlačenja više sredstava u prostor, kaže on.