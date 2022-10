Europska središnja banka (ESB) podigla je kamate za 0,75 posto u pokušaju da zaustavi povijesni rast inflacije, a smanjuje i subvencije komercijalnim bankama, koje su godinama navikle na jeftine kredite. O tome je za RTL govorio bivši ministar financija Boris Lalovac.

Na pitanje, hoće li podizanje kamatne stope od strane ESB-a smanjiti rastuću inflaciju, Lalovac je rekao: "To će sigurno sljedeće godine biti bitka svih bitaka. Vidim da je i u Francuskoj i u Njemačkoj na djelu politička nervoza oko inflacije. Vjerojatno je sada taj pritisak europske politike prema ESB puno snažniji, da puno snažnije idu u suzbijanje inflacije kao što radi SAD, koja je to radila već dva ili tri puta. ESB je kaskala za time. Najavljeno je još jedno povećanje do kraja godine." Rekao je da to novo povećanje kamatnih stopa on očekuje da će biti na otprilike istim razinama kao sad.

Komentirajući što to znači za hrvatske građane, rekao je: "Za postojeće kredite građana to znači vrlo malo zato što 61 posto kredita hrvatskih građana ima ili fiksnu kamatnu stopu ili fiksnu za određeno razdoblje ili do dospijeća. 39 posto ima varijabilnu kamatnu stopu, gdje je najveći dio vezan za nacionalnu referentnu stopu, njih 40 posto, dok 17 posto ima euribor", kazao je i pojasnio poziciju tih 17 posto: "Oni će imati sljedeće godine povećanje kamatne stope."

'Oni bi sada trebali doći u banku'

Dalje je rekao što bi bilo pametno njima da naprave: "Kako mijenjati? Oni bi sad trebali doći u banku ili ići u određenu promjenu kamatnih stopa. Ali je pitanje što će im banka sad novo ponuditi. Sigurno im neće ponuditi tako povoljnu kamatu kao što su im nudili… Pitanje je da li će im uopće nuditi fiksne kamatne stope i pitanje je koju fiksnu kamatu. Prije dvije godine su vam nudili fiksne kamate do tri posto. Vjerojatno vam sad neće nuditi ispod pet posto."

Rekao je da banka kad i ako bude nudila pet posto, ona će već u to ukalkulirati ovo povećanje ESB-a. Rekao je i da banke sigurno neće biti na gubitku: "Neće sigurno! Ali građani trebaju biti puno oprezniji kod novih ugovaranja, jer ulaskom u eurozonu 1.1. mi ćemo imati samo jedan parametar, to je eurobior. Nema više NRS-a, koji je bio puno povoljniji", rekao je.

Skrenuo je pažnju da je godišnji euribor porastao sa 0,5 na dva posto u nekoliko mjeseci. "Ako imate neki stambeni kredit od 100.000 eura", naveo je kao primjer, "na 25 godina i ako je neka kamata 2,6 posto, kao što su nudili, polapostotni poen vam je oko 26 eura, 1,5 posto vam je 80 eura i dva postotna poena vam je negdje oko 109 eura."

Stanje neće eskalirati

Što će se dalje u Hrvatskoj događati? Može li stanje eksalirati? Lalovac smatra da ne može: "Još vlada Zorana Milanovića kada smo mijenjali Zakon o potrošačkom kreditiranju 2012. godine, kao da smo znali, donijeli smo odluku u zakonu da je definirana maksimalna kamatna stopa. Drugim riječima, ako je sada prosječna kamatna stopa na kredite 3,14 posto, ona maksimalno može ići do plafona od 33 posto prosječne kamate, maksimalno znači može ići do 4,18 posto."

