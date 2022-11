Ante Žigman predsjednik Uprave HANFA-e za HRT je pojasnio pad mirovinskih fondova i što on znači za one koji odlaze u mirovninu.

Prvi značajan gubitak od 2008.

Žigman je rekao da su mirovinski fondovi, kada je prvi put bila velika recesija financijska kriza 2008. izgubili 12 posto, ove godine se gubitak kreće od 4 do 5 posto. "Radi se o nekih 5 do 6 milijardi kn koje nisu ove godine uspjeli mirovinski fondovi zaraditi svojim članovima, rekao je. Naglasio je da mirovinski fondovi nisu u tome usamljeni, postoji i niz drugih fondova unutar Europe koji imaju veći pad, a među fondovima postoji i razlika - nisu svi jednako pali.

Najrizičniji najmanje izgubili

Oni najrizičniji su najmanje izgubili, pojasnio je da se radi o tome da su oni imali mnogo otvoreniju mogućnost za investiranje i ulaženje u neke pozicije koje omogućuju i rizična ulaganja, ali koja su se u određenom razdoblju pokazala kao manje problematičnima.Na pitanje hoće li se gubici nastaviti u idućoj godini, kaže da ne bi rekao da se za sljedeću godinu očekuje značajni pad na tržištu, ono je već sada počelo pokazivati određene znakove oporavka. "Puno se toga na svjetskom tržištu dogodilo što je tijekom ove godine očistilo tržite", dodao je.

Potrebno je više godina za nadoknaditi

Smatra da se ovaj gubitak od 5,6 mlrd kn može nadoknaditi, kao što se nadoknadio i onaj iz 2008. godine, ali za to je potrebno malo više godina. Oni koji su sada pred mirovinom, taj povrat im neće biti moguć, ali nama kojima treba 15 do 20 godina za mirovinu će to sigurno se vratiti, rekao je. Oni koji sada idu u mirovinu, dodao je, dobit će jedan dio, ovisno o tome kada idu u mirovinu i koliko će fondovi zaraditi u sljedećih godinu, dvije.