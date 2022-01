Thomas Peterffy je 2017. platio je oglas preko cijele stranice u Wall Street Journalu upozoravajući na opasnosti koje kriptovalute predstavljaju za tržišta kapitala.

Ovih dana, mađarski milijarder dobro je upućen u kriptogovor. Peterffy, vrijedan 25 milijardi dolara, rekao je da je razborito imati dva do tri posto osobnog bogatstva u kriptovalutama, čisto za slučaj da „normalne“ valute odu kvragu, piše Bloomberg

'Moguće je i da propadnu i da odu u nebo'

I sam posjeduje neke, dok je njegova tvrtka Interactive Brokers Group Inc. nedavno ponudila kupcima mogućnost trgovanja Bitcoinima, Ethereumom, Litecoinom i Bitcoin Cashom, nakon što su otkrili da se njihovim kijenatima žuri da se uključe u akciju.

Peterffy (77) je rekao da će Interactive Brokers iz Greenwicha iz Connecticuta ponuditi mogućnost trgovine s još pet do 10 kriptovaluta a počevši od ovog mjeseca.

„Moguće je da bi kriptovalute mogle ostvariti izvanredne prinose - čak i ako je vrijedi i potpuno suprotno“, rekao je Peterffy. “Mislim da može (vrijednost) pasti na nulu, a mislim da može ići na milijun dolara”, rekao je u intervjuu. "Nemam pojma."

Okretanje ploče

Njegov pristup naglašava promjenu stava prema kriptovaluti od strane ulagača koji su nekoć prezirali ili su bili oprezni prema digitalnim tokenima, ali su shvatili, osobito 2021., da si ne mogu priuštiti rizik da propuste velike dobitke.

Čak i dok su se cijene divlje ljuljale, veliki i mali ulagači su zaronili u Bitcoin i Ethereum, kao i na nezamjenjive tokene, i niz drugih kriptovaluta.

Ray Dalio je nedavno otkrio da u svom portfelju drži barem nešto Bitcoina i Ethereuma samo nekoliko mjeseci nakon što je dovelo u pitanje korisnost kriptovaluta kao načina čuvanja bogatstva. Osnivač Bridgewater Associatesa gleda na ulaganja kao na alternativni novac u svijetu u kojem je "gotovina smeće", a inflacija narušava kupovnu moć.

Paul Tudor Jones otkrio je da je investirao u kriptovalute kao zaštitu od inflacije, a gotovo polovica obiteljskih ureda s kojima posluje Goldman Sachs Group Inc. bila je zainteresirana za dodavanje digitalnih valuta u svoje portfelje, prema nedavnom istraživanju banaka.

Sve jači prodor u mainstream financije

Kriptovalute se sve više prodiru u mainstream financije, iako s podijeljenim uspjehom.

ProShares je pokrenuo prvi američki Bitcoin futures ETF, koji je privukao više od milijardu dolara u dva dana, prije nego što su priljevi raspršeni i cijena pala od njegovog debija u listopadu. Kripto entuzijasti još uvijek se nadaju da će američki regulatori odobriti ETF koji zapravo drži Bitcoin 2022. godine.

Što je bolje, Coinbase Global Inc. je izašao na burzu i sada ima tržišnu vrijednost od 54 milijarde dolara. Njegov osnivač, Brian Armstrong, vrijedi 9,7 milijardi dolara, prema Bloombergovom indeksu milijardera.

To je također bilo razdoblje kada se kriptovaluta sudarila s kulturom. NFT iz Beeplea prodan je za 69,3 milijuna dolara u Christie'su. Tom Brady objavio je NFT-ove vezane uz njegovu legendarnu karijeru, dok su Katy Perry, Grimes i agencija koja stoji iza K-Pop senzacije BTS-a nastojali profitirati od rastuće industrije. Predsjednik El Salvadora Nayib Bukele čak je u svojoj zemlji učinio Bitcoin legalnim sredstvom plaćanja.

Vrhunac kripto-tržišta nastavit će se i 2022. - Staples Center u Los Angelesu sada je Crypto.com Arena, dok FTX i singapurski Crypto.com prikazuju oglase tijekom Super Bowla - čak i ako cijene ne moraju nužno porasti na Mjesec.

Toliko se novca pumpa da će teško pasti

Michael Novogratz, koji vodi Galaxy Digital, rekao je prošlog mjeseca da bi cijene mogle kratkoročno pasti. Bilo je puno "pjene" na tržištima 2021., rekao je Novogratz za Bloomberg, dok su se maloprodajni ulagači gomilali u NFT-ove i slijedili neobična kripto ulaganja. Digitalni 'prorok' sa sjedištem u New Yorku također je predvidio da Bitcoin neće pasti ispod 42.000 dolara. Godinu je zaključio na oko 46.300 dolara.

"Toliko novca se slijeva u ovaj prostor da ne bi imalo smisla da cijene kriptovaluta budu puno ispod toga", rekao je Novogratz.

Jesse Powell, glavni izvršni direktor kripto burze Kraken, priznaje da bi cijene mogle pasti, ali je na Bloomberg TV-u 14. prosinca rekao da je svaki pomak ispod 40.000 dolara "prilika za kupnju". Brzo priznaje da nije uvijek u pravu. U kolovozu je predvidio da će cijene dostići 100.000 dolara po novčiću 2021. Cathie Wood iz Ark Investment Managementa, u međuvremenu, još uvijek očekuje da će Bitcoin dosegnuti 500.000 dolara, a prošlog mjeseca je rekla da ne mora nužno biti potrebna korekcija.

Pragmatizam prije svega

Još uvijek ima dosta skepticizma s Wall Streeta i ultra bogatih, ali i pragmatizma.

Ken Griffin iz Citadele nedavno je opisao pomamu za prihvaćanjem kriptovaluta kao "džihadistički pohod" na američki dolar. Ali Griffin je rekao da bi i njegova tvrtka trgovala kriptovalutama ako bi bilo više propisa. Jamie Dimon iz JPMorgan Chase & Co. nazvao je Bitcoin "bezvrijednim" u listopadu, ali to se dogodilo čak i kada je bankarski div sa sjedištem u New Yorku sve više zapošljavao kako bi pomogao svojim klijentima u trgovini digitalnim valutama.