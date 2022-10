Reakcije se još ne smiruju nakon priče iz RTL-a Danas u kojoj su otkrili da je jedan zagrebački ugostitelj počeo naplaćivati grijanje na terasi. Naime, zbog većeg računa za struju kava je na grijanoj terasi skuplja.

'Katastrofa, mislim da se to ne bi trebalo naplaćivati'

Hoće li se ove zime kava piti uz upaljenu ili ugašenu grijalicu? RTL.hr prenosi što o, eventualno, novom trendu u hrvatskim kafićima misle Zagrepčani.

"Katastrofa, mislim da bi to trebalo biti normalno i da se ne bi trebalo naplaćivati", kaže Lucija Letica.

"Mislim, ono – plati pa se grij, ako se nećeš grijat, hajde doma i grij se o svom trošku", govori sugrađanka Monika Ivić Pekić.

"Prvenstveno radi pušenja u zatvorenim prostorima, i onda te dvije kune bi mi spasile odjeću i frizuru, tako da ima smisla", kaže Maša Vasiljević iz Zagreba.

Da dodatno naplaćivanje pod grijalicama ima smisla smatraju brojni ugostitelji, iako je grijanje u cjenik za sada uvrstio tek jedan zagrebački, ovakav račun u jeku krize mogao bi se naći i na drugim stolovima.

"Ne vidim razlog zašto bi mi plaćali te dvije kune, treba se ugostitelj prilagoditi cijenom", tvrdi Zagrepčanka Ana Gajić.

"Pa nije mi fer, ali mogu ih razumjet", govori sugrađanin Ivan Ilić.

"Meni nikad nije hladno, pa može i bez toga – ali nije u redu, to treba biti uključeno u cijenu pića", kaže sugrađanka Mirjana Sović.

Ugostitelji su većinom složni

Model da svatko bira hoće li sjediti na otvorenom uz upaljene grijalice i to dodatno platiti je najbolje rješenje, smatraju u krovnoj udruzi.

"Donijeli su odluku koja je poštena, prije svega prema onima koji tu dodatnu uslugu neće koristiti, a svi oni koji budu htjeli koristiti tu dodatnu uslugu jasno i transparentno i unaprijed su obaviješteni o kojem se tu ukupnom iznosu plaćanja radi", objašnjava tajnik Udruženja ugostitelja Zagreb Ivan Tadić.

Naime, mnogi od njih i dalje rade izračune, ali jedno je sigurno – ista cijena ove zime neće biti moguća i u lokalu i na terasi.

"Već sad ljudi traže – upalite nam, zima nam je. Ljudi moji dragi… Nitko od tih ljudi ne sjedi niti doma na terasi, ako mu je hladno uđe u stan, uđe u kuću. Mislim da je u redu da cijena na terasi ode gore", kaže vlasnik ugostiteljskog objekta u Zagrebu Siniša Matijević.

'Za grijanje zraka okolo mi nemamo uvjete'

"Odete na more, plus 40 je vani – ti sjediš na terasi, sunce te grije i ne možeš reći Dalmatincu: kume, na tvojoj terasi je vruće i upali klimu. Za grijanje zraka okolo mi nemamo uvjete. Da imamo ograde, kao što sam vidio u Barceloni gdje imaju napravljene lijepe terase koje su zatvorene, onda dvije grijalice griju tu terasu, a ovdje gdje griješ beton i zrak, gdje imaš samo suncobran – to je puno teže", govori Matijević za RTL.

"Svatko će napraviti ono što mora napraviti i što smatra da je u njegovom najboljem poslovnom interesu, a vjerujem kada gledamo cijelu sliku i cijelo ugostiteljstvo, cijelu RH, različite regije i to neće izazvati nikakve značajnije poremećaje", kazuje državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.