Žele biti lijepe pod svaku cijenu, cijena je visoka pa buja i ilegalno tržište filera i botoksa, za RTL-ovu Potragu neke od djevojki su ispričale svoje loše iskustvo s jednom takvom ordinacijom.

Nestvarne ispovijesti djevojaka

Zakon je što se toga tiče vrlo jasan, takvim estetskim zahvatima smiju baratati samo liječnici i to samo u medicinskim ustanovama. A da ima posla za državnu inspekciju, uvjerila se RTL-ova Potraga koja je pričala sa ženama koje su doživjele neugodno iskustvo u jednoj ilegalnoj ordinaciji.

Ina danas šminkom prikriva grešku koju je, kaže, napravila prije tri godine kada je otišla korigirati usne. Bila je u ordinaciji kod liječnika.

"Mogu ti staviti malo trajniji filer da ti drži malo dulje, jer filer je filer a silikon su ostale mase i na to nikad ne bi pristala", kaže Ina Barić Požnjak koja sada, tvrdi, u usnicama sigurno ima nešto što nije prirodno, piše RTL.hr.

Naime, silikon nije htjela ni druga djevojka iz priče, Matea. I ona je svojevremeno bila kod istog liječnika, ali u kozmetičkom salonu. Nakon dvije godine otišla je na kontrolu.

"Pitali su me da li znam što mi je doktor aplicirao i ja sam rekla da ne znam da nemam nikakvu knjižicu. Kontaktirala sam svog 'najdoktora' i rekao mi je da to nisu informacije za društvene mreže nego mi se javio privatno i rekao da se radi o biopolimeru", kaže Matea Rogić.

Crno tržište buja

Poznato je da biopolimer u estetskoj medicini izaziva ozbiljne kontroverze, a u većini zemalja je zabranjen i moguće ga je izvaditi tek kirurškim putem.

Ekipa iz Potrage je kontaktirala liječnika koji kaže da je sve zahvate obavljao isključivo prema pravilima struke. Obje djevojke podnijele su kaznenu prijavu državnom odvjetništvu.

Matea je sa svojom prijateljicom pokrenula i grupu na društvenim mrežama kako bi informirale djevojke o estetskim zahvatima i upozorile ih da paze u što se upuštaju. Obje djevojke ne žive u Hrvatskoj, ali prenose iskustva djevojaka koje im se stalno javljaju.

"Nailazi se na jako puno profila po Instagramu koji nude filere po povoljnim cijenama, najčešće su to neki saloni koji su u našim susjednim državama i imaju datume kad dolaze u Hrvatsku i žene vide cijenu i vide da je ta cijena duplo jeftinija nego kod nas i to ih privuče", kaže Matea Medač, administratorica grupe na društvenim mrežama.

Cijene se kreću od 1600 do 2200 kuna

"Uglavnom idete u neke apartmane, to je obično soba i kuhinja, dočekuje vas netko koga prvi put vidite, vi njemu govorite što ćete raditi i onda idete u sobu koja ima masažni stol. Ne dobivate naljepnicu koji filer vam je aplicirao, ne znate niti tko je to, to je osoba koju ste prvi put vidjeli i ne znate ni je li liječnik ili nije", kaže Medač.

Naime, ekipa Potrage je došla i do informacija o cijena jedne ilegalne ordinacije, cijena mililitra filera kod liječnice iz Novog Sada iznosi 1600 kuna, što je gotovo duplo jeftinije od cijene koju drže poliklinike.

Dok cijena kod jedne ruske liječnice je nešto skuplja, 2200 kuna.