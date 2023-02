Cijene nekretnina nezaustavljivo rastu i običnim smrtnicima postalo je gotovo nemogu riješiti stambeno pitanje. A i cijene najma nisu ništa bolje pa s e tako pojavila informacija da bi se najam mogao subvencionirati.

A o ovim temama HRT-ovoj emisiji Otvoreno govorili su Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Boro Vujović, potpredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK i Željko Kardum, ekonomski analitičar HRT-a.

"Središnji državni ured za demografiju i mlade je pokrenuo pilot program s namjerom da se pomogne mladima, prvenstveno prema studentima koji nisu uspjeli naći smještaj u studentskim domovima u 7 velikih gradova u Hrvatskoj. Radi se o jednokratnoj dodjeli od 250 eura za pomoć studentima. Za sada je tako", rekao je Uhlir.

Vujović je pak naglasio kako je prosječna cijena najma stana u Zagrebu oko 400 eura plus režije te je istaknuo kako svugdje gdje postoje fakulteti, postoji i interes za stanove za studente.

Problem u primorskim gradovima

"Posebni su problemi oko stanova u primorskim gradovima gdje studenti mogu živjeti izvan sezone, a kada dođe sezona onda studenti ostaju bez svog stambenog prostora stoga što se vlasnici stanova odlučuju na kratkoročni najam", kazao je.

Kardum je za pilot program države o jednokratnoj pomoći kazao kako se radi o državnoj redistribuciji nacionalnog bogatstva što nikada nije bilo poticajno.

"Puno više bi se pomoglo kad bi se nameti za građevinsku dozvolu maknuli, što je prihod jedinica lokalne samouprave, i uveo porez na nekretnine, maknuo bi se trošak iz kapitalnog troška i pretvorio bi se u trošak održavanja vlasništva", istaknuo je i dodao da bi se time poticalo da ljudi kupuju nekretnine.

Uhlir je naglasio kako su svi stambeni krediti podložni promjenama, što je, kako kaže, normalno, a dodao je da kako se mijenja konjunktura društva, trebaju se mijenjati i stambeni programi.

Samo za odabrane

"Prema našem Ustavu, lokalna uprava je zadužena za stambene programe. Država uskače, ali nikako da lokalna uprava preuzme ono za što je prema Ustavu nominirana. Grad Zagreb ne sudjeluje u nikakvom stambenom rješavanju. Ni za vrijeme prethodnog gradonačelnika, a ni sada", istaknuo je Uhlir.

Vujović je rekao i to kako je trenutno veliki interes za kupnjom stanova stoga što veliki broj ljudi želi iskoristiti APN.

"U ovom trenutku kada imamo promjene na bankarskom tržištu, ljudi su prepoznali pogodnosti APN-a, kupaca ima puno, no postoji i drugi problem, a to je što su cijene visoke i postavlja se pitanje tko si to može priuštiti", rekao je, a Kardum je naglasio kako je APN postao kredit za odabrane.

Uhlir je nadodao da kada se govori o subvencijama, svake je godine interes bio sve veći. Trenutno je predviđeno 5800 subvencija, poručio je te se nije se složio da je APN za odabrane, već za one koji udovoljavaju uvjetima.