JEDINA GRANA KOJA NAM PUNI PRORAČUN NA VELIKOM UDARU: Na tržište se vraća velika prijetnja Hrvatskoj

Povratak Turske na turističko tržište moglo bi imati značajan utjecaj na turizam, a turistički djelatnici pomalo strahuju i od Brexita

Rezervacije za predstojeću turističku sezonu dobro se pune i turistički djelatnici su zadovoljni. Gosti stižu i iz Europske unije, ali i iz Velike Britanije za koju barem za sada Brexit ne remeti tržište.

No, dok su na području Splita s Britancima zadovoljni, jer im je srednja Dalmacija, kako tvrde, zanimljiva destinacija, u Istri su potom pitanju ipak malo zabrinuti, piše Dnevnik.hr.

U prilog tome govori i direktor Turističke zajednice istarske Denis Ivošević, koji navodi kako je booking malo sporiji te to povezuje s izravnim nepovjerenjem ljudi oko konačne odluke o Brexitu.

Doista, nova pravila još nisu poznata, a promjena bi moglo biti i u prometnoj povezanosti. “U ovom trenutku imamo veliki broj niskobudžetnih kompanija koje lete na RH aerodrome, kao i touroperatori, tako da u tom dijelu bi moglo utjecati, ali osobno mislim da pretjerano velikog utjecaja neće biti”, rekao je Boris Žgomba, predsjednik putničkih agencija, HGK.

Nijemci za Tursku

Inače, lani je Hrvatsku posjetilo 8 posto više Britanaca no prethodne godine pa se stoga turistički radnici nadaju da će se taj trend nastaviti.

No čini se kako turističke djelatnike više brine povratak Turske koji je velika prijetnja hrvatskom turizmu, grani koja jedina snažno puni hrvatski proračun.

Veliki je problem što i mi i Turska gravitiramo istom tržištu – Njemačkoj, a Nijemci su i dalje najbrojniji gosti od Umaga pa sve do Dubrovnika. U Tursku ih pak privlači njihova all inclusive ponuda koju u Hrvatskoj rijetko tko nudi, a imaju i više smještajnih kapaciteta što nas dovodi do zaključka da je upravo je infrastruktura hrvatski glavni problem.