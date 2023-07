Godinu dana u pravilu imaju građani da se jave svojim poslovnim bankama za prebacivanje tzv. prešutnog prekoračenja u dopušteno. No, kako javlja Novi list, bez ozbira na taj relativno dugi rok, mnogi su pohrlili u banke kako bi riješili to pitanje.

Riječ je naravno o minusima po tekućim računima, a žele li u procesu tog prebacivanja svoje minuse sačuvati, klijenti se moraju javiti banci, odnosno nanovo ih s bankom ugovoriti.

Banke su u dopisima koje su klijentima slale prošli mjesec mahom ponudile iste uvjete za dopuštenja kakva su imali i za prešutna prekoračenja, te rok do kraja lipnja 2024. da ih prihvate. Ako to ne učine, jer ne žele više minus itd., on će im se ukinuti te će im se, ako budu trebali, u pravilu ponuditi nekakva obročna otplata.

Ponuđeni isti uvjeti

Međutim, pretpostavlja se da većina klijenata žele sačuvati minuse, pod istim uvjetima, što im je i ponuđeno.

Iz Hrvatske udruge banaka (HUB) kažu da su banke klijentima ponudile korištenje dopuštenog prekoračenja po istim uvjetima koje su imali prilikom korištenja prešutno prihvaćenog prekoračenja, a ovisno o tehničkim mogućnostima, ugovaranje dopuštenog prekoračenja je moguće dolaskom u poslovnicu ili putem digitalnih kanala.

Iz OTP banke potvrdili su da su prešutna prekoračenja važeća do 30. lipnja sljedeće godine, do kad klijenti imaju vremena doći u poslovnicu i, ako žele, ugovoriti uslugu dopuštenog prekoračenja.

I Erste banka je svim klijentima koji imaju prešutno prekoračenje poslala ponudu za prelazak na dopušteno pod istim uvjetima i u jednakom iznosu.

"Interes klijenata za rješavanje ovog pitanja očekivan je te je od 30. lipnja kad je započeo prelazak na dopušteno prekoračenje gotovo 19 tisuća klijenata prešlo na dopuštena prekoračenja, a od toga je 75 posto klijenata to napravilo preko digitalne platforme George", konkretni su u Ersteu.

Rok od godine dana

Iz Zagrebačke banke su također potvrdili da je rok za prelazak s prešutnog na dopušteno prekoračenje do 30. lipnja 2024.

"S obzirom na rok za prihvat ponude od godinu dana, nismo zabilježili velike pritiske klijenata u poslovnicama banke, a preko polovine klijenata koji su odradili prelazak učinili su to putem m-zabe", kažu u Zabi. Dodaju i da klijenti imaju pravo na jednak iznos prekoračenja, osim u okolnostima kao što je slučaj potpunog gubitka primanja klijenta, piše Novi list.

Javila se i Privredna banka Zagreb, potvrdivši da su u lipnju postojećim korisnicima prešutnog prekoračenja poslali Poziv za sklapanje ugovora o dopuštenom. Klijenti za sklapanje tog ugovora imaju rok od godine dana, dopušteno prekoračenje mogu sklopiti u istom ili manjem iznosu - ako klijent želi manji iznos. Kažu da se klijenti odazivaju na poziv i sklapaju ugovor o dopuštenom prekoračenju i u poslovnicama i putem usluge digitalnog bankarstva.

