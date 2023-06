U šestom krugu reforme - nema poreza na nekretnine. Ponavlja i danas premijer. Iako pravni okvir postoji, a i očito podrška građana. Iako ekonomist Marko Primorac smatra da je porez na nekretnine dobra ideja – kao ministar neće ga provesti. No, većina ispitanika u ekskluzivnom istraživanju koje je za RTL provela Promocija Plus složna je da su svi s više od jedne nekretnine kandidati za dodatno oporezivanje.

Njih 37,5 posto. Da nije potreban ni za jednu nekretninu smatra 25,7 posto ispitanika, a da na svaki kvadrat treba platiti porez izjasnilo se 15,4 posto građana. Tu je i prijedlog za više naknade za vikendice (10,9 posto).

Potporu građana imaju, ali nema političke volje, a upitno je i stanje zemljišnih knjiga koja su osnova za uvođenje poreza na nekretnine. No, prema našem istraživanju Vlada baš i nema podršku građana u najavljenom šestom krugu porezne reforme. Stav je to 42,6 posto ispitanika. 33,6 posto podržava, ali iznenađuje postotak onih ravnodušnih i nezainteresiranih – ukupno više od 20 posto!

Evo i razloga zašto Vlada nema podršku građana. Većinom su razočarani visinom povišica (27,4 posto). A mnogi ni ne znaju kolika će im biti.

Zadovoljniji bi bili da se Vlada odlučila na smanjenje PDV-a (26,9 posto), dok četvrtina ispitanih (25,7 posto) smatra i da je reforma vladin predizborni trik. Iako Vlada objašnjava da je usmjerena prema onima s najnižim primanjima – gotovo 20 posto (19,8 posto) ispitanih smatra da ide u prilog bogatijima, a tu je i bojazan da će gradovi bez prireza već naći način kako napuniti gradske blagajne višim cijenama – vjerojatno komunalija (12,9 posto).

S druge strane – oni koji podržavaju vladino porezno rasterećenje većinom kažu da je u vrijeme poskupljenja bilo kakvo povećanje plaća dobrodošlo (51,6 posto). Devet posto smatra da treba smanjiti sve poreze u zemlji i da je ova reforma na tom tragu, a otprilike isto toliko (8,9 posto) da gradovi i općine previše uzimaju i da je ovo način da ih se obuzda.

Povišicu, kakva god bila – svi bi najradije odmah, ali ono što većina ispitanika ne zna (50,6 posto) je kada reforma stupa točno na snagu. Njih 3,3 posto misli da na snagu stupa odmah, još prije ljeta, a 2,2 posto ispitanika misli da stupa u jesen, nakon godišnjih odmora. Da zaključimo onda ovo istraživanje s podatkom – novi obračun plaća je 1.1. 2024-te.

Odnosno povećanja – koja će opet ovisiti o odlukama gradova zbog ukidanja prireza – vidjet ćete na plaći za prosinac koja sjeda na račune u siječnju.

A kako stoje stranke i političari donosimo sutra u CRO Demoskopu.

NAPOMENA: Istraživanje je za RTL provela Promocija plus od 31. svibnja do 2. lipnja 2023., na uzorku od 1300 ispitanika uz standardnu grešku plus minus 2,7 posto i razinu pouzdanosti 95 posto