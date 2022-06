Damir Novotny za N1 je u ponedjeljak ujutro uoči Plenkovićevog obraćanja medijima, komentirao kako je Vladin utjecaj na cijene goriva prilično ograničen. "Može izbaciti još nešto trošarine, uvesti plivajući PDV, može zamrznuti u najgorem slučaju cijene", kaže i dodaje kako takve mjere do sada i nisu davale neke rezultate.

"Imali smo već takvu odluku (smrzavanje), koja nija polučila određeni rezultat. Nije ni smanjenje PDV-a kod drugih artikala. Vlada jednostavno nema utjecaja na cijene, one se ne mogu fiskalnim mjerama regulirati niti ih treba regulirati. Cijene su odnos ponude i potražnje. Ako je potražnja velika, a ponude nema dovoljno, naravno da cijene rastu. To je sad kod sirove nafte i derivata.", kaže, a upozorava i kako se način na koji se formira cijena goriva u Hrvatskoj nema nikakve tržišne logike.

"Cijena sirove nafte pada, a mediteranskih derivata raste – očito oni dolaze iz drugih izvora. Formulu koju svakog tjedna radimo oslonjena je na cijene derivata na Mediteranu, što nema nikakve tržišne logike jer većina dolazi iz rafinerija u Mađarskoj koje se snabdijevaju ruskom jefitnom naftom. Taj cijeli mehanizam regulatorni bi trebalo redefinirati”, rekao je Novotny.

Pustiti tržište da samo odredi cijene?

Smatra da bi najbolja bila liberalizacija cijena. “To se uvijek pokazalo korisnim. Mi se moramo sjetiti tih osamdesetih godina kada je jugoslavenska vlada zamrzavala cijene brojnih proizvoda zbog inflatornih pritisaka, a kakav je bio rezultat? Nije bilo robe na tržištu. Nedavno je Srbija to napravila sa šećerom i što se dogodilo – nema šećera na tržištu. Tada prijete nestašice. Potrošači sami moraju odlučiti hoće li plaćatu takvu visoku cijenu derivata, smanjiti svoju potrošnju kao što čine potrošači u zemljama sjeverne Europe”, kazao je Novotny.

U inflaciji vidimo očekivanja rasta budućih cijena

Komentirao je i nikad veću inflaciju. “U tih 10 posto vidimo snažnu komponentu anticipiranja budućih cijena, očekivanja da će cijene rasti pa već sada u te cijene ugrađujemo ta očekivanja. Vidimo špekulativne komponente, i od najniže razine – kućanstva, do velikih trgovaca koji kupuju velike količine roba u špekulativne namjene. To potiče inflaciju. Vidjeli smo kako su Vladine mjere kod stanogradnje potaknule inflaciju. Tamo gdje Vlada intenzivno i dugoročno intervenira, potrošači uvijek očekuju tu intervenciju. Ne postoji štit u tržišnoj ekonomiji, osim u planskoj. Ne možemo u tržišnoj cijeni stvoriti štit od cijene, pogotovo ovih cijena koje su vanjski šokovi. Možemo se boriti jedino monetarnim mjerama, a to znači manje novca, ali to onda znači i recesiju”, rekao je Novotny.