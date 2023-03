Ovo je samo odluka jednog vijeća Vrhovnog suda koje je na pitanje odvjetnika jedne banke koja je izgubila spor, gdje je već isplaćen iznos obeštećenja potrošaču koji je tužio banku, a koji je dobio 13.000 tisuća eura. On je svoj posao završio, što se tiče pretplaćenih kamata, ali će morati dignuti još jednu tužbu, jer nije tužio za pretplaćeni tečaj, komentirao je odluku Vrhovnog suda u razgovoru za N1 Goran Aleksić iz Udruge Franak.

Dodaje Aleksić kako se radi o dobroj vijesti, ali još nije došla do razine odlične. Kaže kako će odlična biti onda kad građanski odjel Vrhovnog suda donese svoje konačno rješenje o tom slučaju.

"Vijeće je donijelo odluku na pitanje odvjetnika banke ima li potrošač pravni interes utvrđivati ništetnost i posredno isplatu. I Vrhovni sud je rekao da on ima pravni interes utvrđivati sve to i da je to utvrdio na temelju prijašnjih odluka Vrhovnog suda. Čak tri odluke Vrhovnog suda govore na isti način o tome, ali ovo je prva odluka u kojoj stoji i obeštećenje gdje je Vrhovni sud utvrdio da potrošači imaju pravo utvrđivati ništetnost i utvrđivati isplatu na temelju ništetnosti", izjavio je Aleksić.

Rekao je da je 20 tisuća ljudi s konverzijama već diglo tužbe, a da 35 tisuća ljudi s konverzijama čeka ovu odluku Građanskog odjela Vrhovnog suda po kojoj će se znati imaju li pravo na puno obeštećenje ili nemaju pravo na obeštećenje.

'Panika u HUB-u'

Na reakciju HUB-a Aleksić kaže da je dokaz kako se ipak nešto dogodilo. "U laganoj su panici i boje se konačne odluke Građanskog odjela Vrhovnog suda", rekao je Aleksić i osvrnuo se na njihovu izjavu u kojoj su iz HUB-a rekli da je Franak neprimjereno reagirao.

"Lopovi imaju pravo glasa i imaju pravo javnosti govoriti kako udruga Franak nema pravo pozivati Vrhovni sud da donese odluku. A mi odluku čak ne prejudiciramo, već samo pozivamo sud da konačno donese odluku", kaže Aleksić i dodaje kako udruga Franak ima pravo govoriti da ima pravo pozivati se na argumente.

"Zahtijevat ćemo od Vrhovnog suda da donese odluku. Još je tri mjeseca do zastare potraživanja i ako je itko uzrokovao pravnu nesigurnost u Republici Hrvatskoj onda je to Vrhovni sud koji evo već skoro pet godina nakon pravomoćne presude i sedam godina nakon provedenih konverzija kredita iz CFH-a u euro nije donio odluku o obeštećenju svih tih ljudi koji su konvertirali kredite. Vrhovni sud nije izvršio svoju ustavnu zadaću i nije ujednačio svoju praksu", rekao je Aleksić.

'Podzemni utjecaj'

Aleksić se pita jesu li banke "nekako podzemnim utjecajem izvršile utjecaj na suce Vrhovnog suda jer odugovlačenjem banke pobjeđuju" i dodaje da rok za tužbe istječe 14. lipnja ove godine.

Govorio je i o Hrvatskoj narodnoj banci te smatra da je ona trebala uvjeriti banke da se nagode s potrošačima. Pričao je i o isplati kojoj se mogu nadati oni koji su tužili. Rekao je da se svakako isplati tužiti banke, ali da iznos isplate obeštećenja ovisi o tome kad je kredit dignut, obračunima i drugim stvarima, ali da se isplati boriti za vlastiti novac.

Također, rekao je da će sav novac koji potroše na odvjetnike banke i vratiti. "Prema tome, oni se mogu opustiti. Ići će jednom na sud da bi svjedočili. Samo jedan put. Pitat će ih neka jednostavna pitanja", rekao je Aleksić i objašnjava da je problem bio u onom što nije pisalo u ugovoru koji su potrošači potpisivali s bankama, a to je da nitko nije bio upozoren na to da je švicarski franak jako nestabilna valuta.

Smatra kako će konačna odluka biti u korist potrošača.

'Nedostaje jedan sudac'

"Deset sudaca Vrhovnog suda je već reklo da mi imamo to pravo. U ovom trenutku nedostaje jedan, jedini sudac koji bi prešao, na jedan način, na našu stranu i koji bi rekao, ne da mi imamo pravo na obeštećenje, već da imamo pravo tražiti obeštećenje", rekao je Aleksić.

Rekao je da stalno pozivaju potrošače da se spremaju za tužbu, spreme dokumente, nađu odvjetnika i onog trenutka kad bude moguće tražiti obeštećenje da odvjetnik bude spreman tu tužbu odnijeti na sud. "Mogu se i ljudi dogovoriti da imaju zajedničku tužbu, ali bolje je da svako ima svoju tužbu jer onda ne ovise o suparničarima", rekao je Aleksić.

Kaže da je Hrvatska na samom početku položila ispit na slučaju Franak s odličnim uspjehom jer je sudac Radovan Dobronić unutar godinu dana donio presudu, pa je pala na ispitu jer pet godina nije uspjela donijeti pravu meritornu presudu i sad je opet pala na ispitu jer pet godina nakon konverzije nije uspjela donijeti pravno mišljenje imaju li potrošači s konverzijama pravo na obeštećenje ili ne, piše N1.