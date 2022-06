Kada smo u ožujku ove godine prvi pisali o tome da je ministar financija Zdravko Marić boravio u luksuznom apartmanu hotela Bellevue hotelske kuće Jadranka d.d., te se i družio s vlasnicima hotela koji su nedvojbeno povezani s kontroverznim ruskim kapitalom, u odgovorima koji su stizali iz Ministarstva financija tumačilo se sve i svašta, dociralo, samo se izbjegavalo otkriti – cijenu koju je ministar platio za smještaj.

Neslužbeno nam se govorilo da se radilo o „običnom smještaju“, a pismeno je stiglo da je „nije radilo o najluksuznijem apartmanu“. No, podaci i dokumenti kojima je raspolagao Net.hr bili su neumoljivi. Radilo se apartmanu 406/A, na četvrtom katu, s iznimnim pogledom s terase od više desetaka četvornih metara, a tu je bio i jacuzzi. Cijeli apartman je kvadrature ozbiljnog dvosobnog stana i obuhvaća prostrani dnevni boravak, dvije spavaće sobe sa zasebnim kupaonicama. Taman je za nijansu manje bio luksuzan od najluksuznijeg, predsjedničkog apartmana, ali i dalje je tu – prema izračunu Net.hr – smještaj za četveročlanu obitelji za četiri dana dosezao impresivnu svotu, nešto manje od 35 tisuća kuna.

Ono što je Net.hr također vidio u dokumentaciji jest da je rezervacija išla po višoj liniji, da ju je proveo „g. Filipović“ (a jedan od suvlasnika tvrtke Jadranka hoteli jest Krešimir Filipović) i da mu je upisan najviši VIP status. Sve su to bili razlozi da se obratimo i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, jer ministar Zdravko Marić evidentno nije htio otkriti koliko je platio smještaj u tom malološinjskom dragulju.

Je li platio 35 tisuća kuna kao što bi platili svi? Ili je dobio popust koji bi ga doveo u povlašteni status u odnosu na druge goste? Konačno, je li dopustivo da ministar financija prihvati VIP status od privatne turističke kuće čiji su vlasnici poduzetnici vezani za ruski kapital a Ministarstvo financija je nakon početka ruskog napada na Ukrajinu trebalo utvrditi bi li trebali biti zahvaćeni sankcijama, a tvrtka i konzumira kredite HBOR-a, državne razvojne banke, u kojoj je on predsjednik Nadzornog odbora.

Ministar kaže jedno, rezervacija pokazuje drugo

No, Povjerenstvo još nije donijelo svoju odluku. Ali nakon što je Oštro objavilo koliko je četveročlana obitelj koja je boravila u istom apartmanu platila – te se potvrdio iznos o kojem je pisao Net.hr – ali je otkriveno i da je Marić za boravak u istom apartmanu platio tri puta manje, konačno je progovorio i Marić. Kaže da je on rezervirao jeftiniji smještaj, ali da mu je hotel sam ponudio „skuplju sobu“, odnosno ozbiljno luksuzan apartman.

"Ja na tu odluku nisam utjecao niti sam to tražio. Privatno, i puno prije nego sam bio ministar nije mi se jedanput dogodilo, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani, da dobijete nekakvu višu kategoriju. Govorim fakte i činjenica", rekao je Marić.

Marić je upleo i aviokompanije, jer doista zna se dogoditi da kad bude koje slobodno mjesto u business klasi, a popuni se ekonomska klasa i kakvog običnog smrtnika dopadne prilika da leti business klasom iako je platio ekonomsku.

No, u njegovom slučaju nije se radilo ni o kakvoj popunjenosti kapaciteta. Nije se radilo, primjerice, o situaciji u kojoj je on tražio sobu, sobe su bile popunjene, a apartman prazan, pa ajde da se čovjeka s obitelji smjesti u apartman po cijeni sobe. Ne, radilo se unaprijed osmišljenom projektu zbrinjavanja ministra u luksuznom apartmanu, a s obzirom da je evidentno da on nije niti rezervirao svoj smještaj – teško je povjerovati da je on tražio običan smještaj. Net.hr raspolaže s dokumentom rezervacije iz kojeg je razvidno da je upravo ovaj apartman rezerviran – unaprijed. No, možda se ministar nije zamarao detaljima?

Možda je otkrio da je smješten luksuznije tek kad je stigao? U redu, možda. Ali mogao je odmah zatražiti promjenu, jer ozbiljnom ministru bi ovo odmah zvučalo kao zamka. No, možda je htio misliti da je taj apartman tako jeftin? Opet, neobično. Koliko god hrvatski političari gubili doticaj sa stvarnošću, odmah mu je moralo biti jasno da ovako golemi apartman s jacuzzijem na terasi ne može koštati za 290 eura dnevno.

Nije li ministar morao reći: Ne, hvala

S obzirom da iz njegovog sadašnjeg nastupa vidimo da je itekako osvijestio popust, može se zaključiti da je prilikom boravka u hotelu nesumnjivo bio upoznat da mu je "odobren", iliti, poklonjen popust. Konačno, u odgovoru Net.hr-u tada je i objasnio da je upravo tijekom tog boravka u hotelu upoznao vlasnike Jadranka hotela, Predraga Perenčevića i Krešimira Filipovića, poduzetnike čije vlasničke linije sežu do fonda Alfa kapital koji je registriran u Moskvi. Oni su mu, vrlo izgledno, i prezentirali da je smješten tako dobro za tako malu cijenu. Ili se to tek pokazalo na odlasku iz hotela?

Ozbiljan ministar financija bi odbio tako veliki popust jer bi razumio da ga se tako stavlja u dramatično povoljniji status od bilo kojeg drugog građanina. Da ostaje potencijalno „dužan uslugu“, da postaje „prijatelj“ kojem se učinila usluga. Ili bi inzistirao da ga se zbrine u skladu s mogućnostima ili bi platio cijenu kao svi ostali.

Možda se opustio uvjeren da će sve ovo što je otkrio Net.hr, a potom i Oštro – ostati skriveno daleko od javnosti?

Zdravko Marić, dugotrajni ministar koji je tako vješto izbjegao mnoge skliske situacije, od navijanja na ramenima kontroverznog poduzetnika Jollya na Svjetskom nogometnom prvenstvu, do plovidbe na jahti riječkog poduzetnika koji također koristi usluge HBOR-a, sada se ipak našao u neobičnom škripcu golemog popusta.

Koliko god on tvrdio da je sve to normalno, da je bio već mnogo puta u takvim situacijama da mu se dade viša usluga za cijenu niže, morat će priznati da je u ovom luksuznom apartmanu za tako malo cijenu završio samo zato jer je ministar financija, a ne običan građanin, gost hotela kojem se posrećilo da dobije višu uslugu od tražene. Bio je to produženi vikend upoznavanja jednog od najmoćnijih ministara s vlasnicima hotela, ali i prihvaćanje dara „u naturi“. Za sada,doduše, imamo "riječ" ministra - da nije bilo nikakvih protuusluga, ali, za svaki slučaj, možda bi to mogle istražiti i nadležne "institucije".