„I danas dobijam poruke ljudi iz HDZ-a kojima se sve ovo gadi.“, izgovorio je tijekom saslušanja na Antikorupcijskom vijeću Damir Vanđelić, bivši predsjednik Nadzornog odbora Ine, između dugačkih i detaljnih opisa poslovnih procesa u Ini, ali i odnosa između političkog vrha i menadžmenta, članova NO i Uprave Ine. Dakako da se najpažljivije slušala forenzika tih odnosa između političkog vrha, HDZ-a, Plenkovića i ministara gospodarstva koji su – po resoru – bili zaduženi za Inu, ali po prvi puta se ovako, usred Sabora, moglo čuti svjedočenje moćnog poslovnog čovjeka koji je nesumnjivo bio vezan za politički vrh, za HDZ, pa čak i za Plenkovićev krug – da tako, pod punim imenom i prezimenom, svjedoči između ostalog i o tom „nevidljivom HDZ-u“, onima koji su i dalje članovi HDZ-a ali im se mnogo toga gadi.

O tom gađenju progovorio je Vanđelić nakon pitanja vanjskog člana Antikorupcijskog vijeća, Željka Jovanovića – kako to da je on završio u nemilosti kod Plenkovića, a neki drugi, pa i oni koji su imali „prste u medu“ nisu. „Ne bih rekao da sam u nemilosti. Bit ću i dalje svoj čovjek što god tko mislio. U dijelu HDZ-a sam imao veliku podršku kod mnogih stvari o kojima sam danas govorio.“, rekao je Vanđelić i tako još više produbio dokazivanje o vrenju unutar HDZ-a, a onda je još dodao i propitivanje „zašto su ljudi kukavice i stavljaju vlastiti interes iznad nacionalnog”.

Je li upaljen alarm u HDZ-u?

Nema sumnje da će tih usputnih nekoliko rečenica Damira Vanđelića itekako upaliti alarm u vrhu HDZ-a koji je ionako opterećen neprestanim strahom od narastanja unutarnje opozicije. Neovisno o tome što je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković upravo na velikom klimatskom skupu u Egiptu, ove su riječi sigurno dospjele do njega i vrlo izgledno stranački analitičari već skiciraju konture mogućeg „opasnog kruga“ i utvrđuju je li moguće da bi netko tko je visokorangiran u HDZ-u šurovao u diskreciji s Vanđelićem, ili – je li moguće da netko iz HDZ-a misli da je držanje vrha stranke gadljivo oko utvrđivanja puteva nestanka milijarde iz Ine?

Damir Vanđelić je bio bitno drugačiji svjedok od Davora Mayera, dugogodišnjeg člana Uprave Ine, menadžera s iznimnim iskustvom u području naftnog biznisa, koji je svjedočio na posljednjoj sjednici Antikorupcijskog vijeća . Mayer je došao iz naftnog biznisa i nakon odlaska iz Ine nastavio u „čistoj“ poslovnoj sferi, a Vanđelić je došao na mjesto šefa Nadzornog odbora Ine iz biznisa, iz moćnog Adrisa, ali je ipak mnogo više kontaktirao s politikom. Bio je u savjetu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, bio je njezin mogući prijedlog za premijera, a onda je, u Plenkovićevo vrijeme, uoči lokalnih izbora izbio i na mjesto mogućeg HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba, a potom je bio i prvi šef Fonda za obnovu. Drugim riječima, Damir Vanđelić je, po svemu sudeći, jedno vrijeme nesumnjivo bio dio Plenkovićevog kruga, onaj kojem se vjerovalo toliko da ga se razmatralo kao kandidata za gradonačelnika Zagreba.

Činjenica je, također, da se tek nakon izbijanja afere oko izvlačenja milijarde kuna iz Ine, Damir Vanđelić javno distancirao od cijelog tog očigledno trulog mehanizma upravljanja i kontrole u Ini. Objavljen je i njegov mail iz srpnja 2021. u kojem „upozorava ministra Ćorića na curenje sredstava iz Ine“.

Naknadna pamet, ali i vrijedno svjedočenje

I ovo aktualno svjedočenje Damira Vanđelića pred Antikorupcijskim vijećem svakako se za dio javnosti činilo kao svojevrsna „naknadna pamet“. Toliko dugo je bio član NO, a onda od 2016. godine i predsjednik NO, da su se mnogi, baš kao što je to furmulirala saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto, pitali kako je moguće da on, koji danas tako jasno govori o štetnom diktatu Plenkovićeve Vlade prema Upravi Ine u slučaju Rafinerije Sisak, i mnogima drugima, nije nešto poduzeo dok je još bio na tim funkcijama. Zašto nije, primjerice, javno istupio kao predsjednik NO, podnio ostavku i rekao što se događa, distancirao se od toga i alarmirao javnost.

No, Vanđelić se na to opravdava da je protestirao „interno“, da je „vjerovao svojoj Vladi“, da bi odluke Vlade prošle ionako, da on ne smatra da se za svaku stvar u kojoj ne uspijete – treba podnositi ostavke, jer se onda ne bi ni doguralo tako daleko u karijeri. Nema sumnje da (ozbiljno) menedžiranje nije lak posao, da je u poslovnim krugovima to neprestana borba u kojoj se, valjda, na dnevnoj bazi igra na rubu etike, no, ipak, jasno je da bi ostavka predsjednika NO Damira Vanđelića, s javnim obrazloženjem da smatra memorandum koji vodi u gašenje Rafinerije Sisak štetnim za nacionalne interese prouzročilo potres širih razmjera, te je vrlo izgledno da bi cijela operacija – propala.

Mogao se i on skrivati...

Da, radi se o naknadnoj pameti, ali i takva „naknadna pamet“ kod ovako visokorangiranih svjedoka, svjedoka koji su bili „unutra“, u utrobi Ine, a danas su spremni posvjedočiti o svim pogreškama i zabludama – bolja je od skrivanja od Antikorupcijskog vijeća. Jer i Vanđelić je mogao javiti da ne bi došao. Mogao se sakriti u mišju rupu, mogao je poslati kurtoaznih nekoliko rečenica, ali smogao je hrabrosti i došao je pred zastupnike, pa i pred ubojita pitanja Karoline Vidović Krišto. Neovisno o tome što je bio dio ekipe, neovisno o tome što je i prešutio kada je vidio kuda to sve vodi, i samo interno protestirao, Vanđelić je vrijedan svjedok. Jer je likom i djelom, imenom i prezimenom, spreman otvoreno reći što se zbivalo, raskrinkati dio patologije koja se godinama skriva od hrvatske javnosti.

Govorio je Vanđelić o tome kako je utvrđeno da Ina ne radi u skladu s hrvatskim propisima, da o tome postoji dokumentacija i da je Hanfa napravila izvanredan nadzor, ali i napomenuo da mu nije jasno zašto sada, nakon otkrića nestale milijarde, Hanfa nije učinila isto. Govorio je o tome da ne vjeruje da je postojala hrvatska ponuda za kupnju Ine, iako su premijer Plenković i bivši ministar Ćorić svako malo podgrijavali tu ideju, upozorio je na nekoliko uredbi Vlade koje je smatrao spornima, a konkretno naveo jedno „opraštanje duga od 700 milijuna kuna“, naveo je da postoji video dokaz o razgovoru o smjeni devet direktora u Ini 2021. godine – kada je „Škugor napredovao iako je napravio štetu za Inu“. Naveo je da smatra da su kontrolni mehanizmi unutar Ine morali zapaziti pljačku koju je organizirao Škugor, da je Uprava to mogla i morala znati, a i da se možda moglo saznati tko je „pokrovitelj pljačke“, da se pustilo novac da teče do „švicarskih računa“.

Iako nije iznosio spekulacije tko bi mogao biti „pokrovitelj“ pljačke, sama činjenica da je dugogodišnji predsjednik Nadzornog odbora Ine iznio svoju sumnju da je ova javno raskrinkana mreža drugorazrednih HDZ-ovaca, od Škugora u Ini do Marije Ratkić u Plinari istočne Slavonije, imala još nekog pokrovitelja u pozadini koji je ostao neotkriven, a možda je mogao biti otkriven – nosi naboj eksplozivnosti.

I poslovna forenzika i političke poruke

Damir Vanđelić je nesumnjivo bio blizak vrhu HDZ-a, i po liniji Kolinde Grabar Kitarović, a onda i po Plenkovićevoj liniji, čovjek koji je vidio kako funkcioniraju stvari iznutra. Nema sumnje da je i on sam htio biti dio tima koji bi mijenjao HDZ – bilo je to vidljivo kada je razgovarao o kandidaturi za gradonačelnika i kada je preuzeo vodstvo Fonda za obnovu. Vjerovao je očigledno da je moguće mijenjati standarde u HDZ-u, razgovarao i pregovarao, a onda je – evidentno – odustao. No, Vanđelić je u svojim javnim nastupima uvijek bio poprilično zakopčan, nekonkretan. I oko kandidature za gradonačelnika on nikada nije javno istupio i konkretno odgovorio što je to krenulo u krivo u vrijeme dok je priča bila aktualna, uvijek se samo off the record provlačilo da on nije htio pristati na kombinaciju s Bandićem, a on sam je progovorio tek nakon što je napustio čelnu funkciju Fonda za obnovu. A i u tim intervjuima „nakon svega“ uvijek je bio nekako obziran, da ne ispadne da se on sad tu nekome nešto osvećuje.

Damir Vanđelić s čijim imenom se često licitira kao mogućim nestranačkim ili stranačkim iznenadnim kandidatom na narednim parlamentarnim izborima, a on sam je oko toga prilično suzdržan i djeluje samo kroz udrugu Zrin, na ovom istupu pred Antikorupcijskim vijećem nesumnjivo je pokazao svoje odlučnije lice. Uz konkretnu forenziku tko je sve morao znati kad je iz Ine curio plin po Škugorovom diktatu, hrabro je problematizirao pitanje mogućeg „pokrovitelja“ pljačke, ali i posijao novu dozu stranačkog nemira u HDZ-u.

Često se neslužbeno špekulira o ovoj ili onoj frakciji, ali ako netko tko je dugo bio blizak s jakim igračima u HDZ-u pred kamerama izjavi da unutar HDZ-a postoji krug onih kojima se „gadi“ ovo što se zbivalo oko Ine i način na koji tome pristupa vrh HDZ-a, onda to zvuči opako provokativno.

Antikorupcijsko vijeće predvođeno upornim Nikolom Gromojom, koje HDZ nastoji anulirati tek izjavama niže rangiranih HDZ-ovaca i karikaturalnim mahnitanjem Hrvoja Zekanovića, tako iz sjednice u sjednicu postaje sve moćnija platforma, i za raščišćavanje slike o Ini, ali i za ozbiljno odmjeravanje političkih snaga.